Gazetevatan.com » Ekonomi » Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! 600 lira...
Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! 600 lira...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Birden fırladı. Fed Başkanı Jerome Powell, varlık alımlarının azaltılması ve faiz artırımının zamanlaması konusunda doğrudan bir işaret olmadığını açıkladı. Bu gelişme ışığında altın fiyatları yükseliş seyrine girdi. Piyasa uzmanları ise altın ile igili önemli tahminlerde bulunarak uzun vadede altının 600 liralara kadar yükseleceğini ifade etti. Vatandaşın altının satmaması gerektiğini ifade etti.