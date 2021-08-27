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Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! 540 lira...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tahmini! Altın fiyatları yükseliyor. Özellikle Afganistan'da durumun kötüye gitmesi ve bombalamalar sonrasında ABD askerlerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle altına olan talep artışa geçti. Gram altın yükselişe 486 lira seviyelerinden işlem görüyor. Uzmanlar ise 'dolar tarafındaki uluslararası piyasalarda yurtiçi piyasalar yansırsa tekrardan gram altın fiyatlarında 540 lira üzerindeki fiyatlar görülecektir' şekilinde görüş bildiriyor.
Altın fiyatlarında flaş gelişme. Dünyanın dikkatle izlediği Afganistan'da dün bombalı saldırıların olması ve ABD askerlerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle altın fiyatlarında yön yukarı döndü.