Altın fiyatlarında sert düşüş! Altın neden düşüyor?

Altın fiyatlarında düşüş hız kazandı. Altın yatırımcısına yüzde 9’u aşan kayıp yaşattı. Altın bu seviyenin altını en son 23 Temmuz tarihinde görmüştü. Dolar/TL'deki sert gerilemeye paralel ons tarafında fiyatlamalar 413 liraya kadar çekildi. Peki altın fiyatları neden düşüyor? Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın ne olur? İşte altın fiyatlarında son durum...

Altında kayıplar devam ediyor. Şubat ayında da aşağı yönlü hareketine devam eden altın yatırımcısına hayal kırıklığına uğrattı. Altında yaşanan hızlı düşüş yatırımcısına yüzde 9 kaybettirdi. Analistler, dolar /TL'deki sert gerilemeye paralel ons tarafında fiyatlamaların altında gerilemeye neden olduğunu belirtiyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

TAM ALTIN NE KADAR?

2 bin 797 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 868 liradan satıldı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

1.352 liradan alınan Yarım Ziynet 1.387 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

678 liradan alınan Çeyrek Ziynet 693 liradan satıldı.

Altın Alış Satış Gram Altın 412,19 412,28 Ceyrek Altın 659,94 675,43 Cumhuriyet Altını 2.743,00 2.785,00 Tam Altın 2.722,25 2.792,62 Yarım Altın 1.315,75 1.350,87 Ons Altın 1.788 1.789 Has Altın 412,19 412,28 22 Ayar Bilezik 376,17 376,76 Altın KG (Dolar) 57.379 57.391 Altın KG (Euro) 68.745 68.760

GRAM ALTIN FİYATLARI 2020'DE YÜZDE 56 YÜKSELDİ

Gram altın fiyatları 6 Kasım tarihinde 540 lira tarihinin en yüksek seviyesini test etti. Bu tarihten itibaren dolar/TL'deki sert gerilemeye paralel düşüş eğilimi sergileyen gram altın, 2020 yılını 454 liradan kapattı. Gram 2020 yılına 290 liradan giriş yaparken, 2020 döneminde gram altın 164 liralık getiriyle yaklaşık yüzde 56'lık bir kazanç sundu. Ancak gram altın yılın son aylarında yatırımcısını üzdü. 2021 yılında gram altın yatırımcısına yüzde 9'in üzerinde kayıp yaşattı.

ONS ALTIN FİYATLARI YÖNÜNÜ AŞAĞI ÇEVİRDİ

Ons altın fiyatları 2020 yılına 1517 dolar seviyesinde başlarken, yılı 1900 dolar seviyesinde kapattı. Bu dönemde ons yatırımcısına yaklaşık yüzde 25'lik bir getiri sundu. Yeni yılda ise bir miktar geri çekilen ons altın son dönemde ABD 'de açıklanacak teşvik paketi odaklı 1850 dolar çevresinde dar bantta sıkışık seyir izliyordu. Ancak, son açıklanan verilerin, dünyanın en büyük ekonomisi konumunda bulunan ABD'nin tahmin edilenden daha hızlı toparlanma göstermesiyle yatırımcılar güvenli limanlardan çıkış yaptı. Bununla beraber ons altın fiyatları 1810 dolar düzeyine kadar geri çekildi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda sıkı para politikasına geçmesi ve 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz' mesajlarının piyasalarda realize olmasıyla 2021 yılında dolar kurundaki zayıf seyir güçlendi.

Dolar kuru 2 Şubat itibariyle yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 7.09 liraya çekilirken, buradan esen ters rüzgârla gram altın fiyatları 421 lirayı gördü. Bu noktadan sonra ons altın fiyatlarının da gerilemesiyle gram altın fiyatları 420 lira kritik seviyesinin altına sarkarak 413 liraya kadar düştü. 23 Temmuz tarihinde gram altın gün içi en düşük seviye olan 410 lirayı görmüştü.

6 Kasım tarihi dikkate alındığında dolar kuru yüzde 17'nin üzerinde değer kaybına uğrarken, bu tarihten itibaren gram altında kayıp yüzde 23'ün üzerinde seyretti.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, altındaki düşüşe işaret edilerek, şöyle denildi:

"Altın, hafta başından beri zorlandığı yukarı gitme arzusu konusunda dün bir kez daha zorlanarak kırmızıda bir seansı geride bıraktı. Dünkü seansa 1838 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, satıcılı bir seyir içerisindeki hareketini güne yaydı. Demokratların gerekirse 1.9 trilyon dolarlık paketi tek başlarına yürütebileceklerine dair adımlar atıyor olmalarına rağmen altının bu gelişmeden destek bulamadığını gördük. Diğer taraftan ABD 10 yıllık tahvil getirisinde iki haftanın ardından yeniden 1,14ün üzerinin kaydedilmesi, altına baskı yapan bir diğer gelişme oldu. Altın, dünkü seansta 1834 dolar/ons seviyesinden kapanış yaparak yüzde 0.2 kayıp yaşamış oldu.

"Gümüş ise pozitif bir günü geride bırakmasına karşın güçlü bir yükselişten bahsedemediğimiz bir gün geride kaldı. ABDnin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Hazine Bakanı Janet Yellen bir araya gelerek sosyal medya üzerinde yapılan manipülasyonları değerlendirme kararı aldı. Gümüş de bu sosyal medyada yaşanan gelişmelerin kahramanı olması açısından, gümüş cephesinden de bu gelişmeler takip ediliyor. Dünkü seansı 26.89 dolar/ons seviyesinde tamamlayan beyaz maden, yüzde 0.7 kaybı hanesine yazmış oldu.

"Platin de günü yeşilde kapatmayı başarırken tekrardan 1100 dolar/onsun üzerinde geri döndü. 1094 dolar/ons seviyesinde güne başlayan platin, 1103 dolar/onstan seansı tamamlayarak yüzde 0.9 kazancı hanesine yazdı.

"Paladyum, günün en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 2280 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 1.5 kazancı hanesine yazdı.