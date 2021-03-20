Altın fiyatlarında sert düşüş! Altın fiyatları yükselir mi?

Yatırımcı hafta sonunda da altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Hafta içi 420 lira seviyesini test eden gram altın hafta sonunda sert düştü. Dolardaki güçlenmeye bağlı olarak yeniden düşüş eğilimine giren altının ons fiyatındaki gerileme ve TL varlıkların güç kazanmasıyla birlikte gram altın 405 TL seviyelerine kadar geriledi. Peki, Çeyrek altın fiyatı ve Gram (gr) altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları (Güncel) hafta sonu anlık ve canlı altın fiyatları...

Dolar endeksindeki yükseliş değerli metalin aşağı yönlü hareketini güçlendiriyor. Hafta içi, TCMB faiz kararı ile piyasa beklentisinin üzerinde bir artışa gitmesi piyasaları etkiledi. Dolar /TL’de görülen sert geri çekilme ile birlikte Gram Altın’da aşağı yönlü hareket kuvvetlendi. Gram Altın’da aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 400 destek seviyelerinin takip edilecek. Peki, Çeyrek altın fiyatı ve Gram (gr) altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları (Güncel) hafta sonu anlık ve canlı altın fiyatları...

Geçtiğimiz hafta içinde ons altın ve dolardaki hareketlerle 420 lira seviyesini test eden gram altın sert geriledi. 420 lira seviyesini test eden gram altın bu noktada kalıcı olamadı ve geriledi. Altının gramı haftayı 410 lira seviyesinde kapattı. Çeyrek altın da haftanın son gününü 690 lirayla geçti. Ons altın ise bin 743 dolar civarında işlem görüyor.

HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Gram altın ne kadar? 404,66 404,78 Çeyrek altın fiyatı kaç lira? 651,29 666,60 Cumhuriyet altını 2.700,00 2.741,00 Tam Altın 2.686,59 2.756,09 Yarım Altın 1.298,52 1.333,20 Ons Altın 1.745 1.745 Has Altın 404,37 404,43 22 Ayar Bilezik 371,24 371,83 Altın KG (Dolar) 55.777 55.786 Altın KG (Euro) 66.479 66.490

MERKEZ BANKASI'NDAN KRİTİK KARAR

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) perşembe günkü toplantıda 200 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltti.

Merkez Bankası'nın kararı öncesinde 7.48 seviyesinde seyreden dolar/TL 7.32 ile iki haftanın en düşük seviyesini gördü.

DOLAR GERİLEDİ

Merkez Bankası kararından sonraki gün de düşüşünü devam ettiren dolar/TL haftayı 7.22 liradan kapattı.

Öte yandan BIST 100 endeksi, en düşük 1.511,29, en yüksek 1.589,47 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,82 azalarak 1.528,99 puandan tamamladı.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2.43 kayıpla 405.60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2.43 azalışla 2.692 liraya geriledi.