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Altın fiyatlarında rekor yükseliş! 560 lira...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Fed toplantısının ardından altın fiyatları yükselişe geçti. 26 Eylül Pazar günü piayasalar kapalı olduğu için Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Gram altın 500 lira ons altın iste 1750 dolar civarınd işlem görüyor. Uzmanlar iste altın fiyatlarında yeni bir rekor beklediklerini ifade etti. Uzmanlar özellikle gram altının yıl sonuna kadar 560 lira seviyelerine gelebileceğini ifade etti.