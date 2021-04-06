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Altın fiyatlarında kritik hareketlilik! Bugün gram ve çeyrek altın fiyatı...

06 Nisan 2021 Salı - 7:41 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 7:41

Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcıların gündeminde. Altın fiyatları, ABD’de istihdam verisi aşılamaların etkisi ve kısıtlamaların gevşetilmesiyle birlikte son 7 ayın en büyük yükselişini kaydetti. Gram altın, spot altın fiyatlarındaki düşüş ve Dolar TL kurundaki yükselişin etkisinde 450 TL seviyelerinde dengelendi. Altın gram cinsi, günü kazanç ile tamamlarken altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi içinde bulunuyor. Peki, Gram altın ne kadar? Bugün çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın kuru ve 6 Nisan 2021 anlık altın fiyatları...


Ons Altın, geçtiğimiz hafta paket beklentisiyle beraber yukarı yönlü hareket ederken Dolar endeksinde görülen gevşeme Altın’a olumlu yansıdı. ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde yaşanan hareketliliğin azalması Ons Altın’daki satış baskısını azaltıyor. Gram altın fiyatında ise, geçtiğimiz hafta gördüğü en yüksek seviyesi olan 456.55 seviyesini test etti. Altın fiyatları hafif satıcılı seyrediyor. Analistlere göre, son 5 gündür 456.55/446.05 bandına sıkışan altın fiyatları için  direncin yukarı yönlü kırılması halinde 460.55 seviyesi ilk direnç konumunda bulunuyor. Analistlere göre Dolar/TL’de bir hareket neden olabilecekken olası alımların gelmesi halinde Gram Altın yükselişine devam edebilir. Peki, Bugün için güncel gram altın fiyatları kaç lira? Bugün çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın kuru ve 6 Nisan 2021 anlık altın fiyatları...
 
ALTINDA SON DURUM:  6 NİSAN ALTIN FİYATLARI
 
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
 
450,36 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 450,47,49 liradan, 2 bin 984,00 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 029 liradan satılıyor.
 
TAM ALTIN NE KADAR?
 
2 bin 970,75 liradan alınan tam altın 3 bin 045,75 liradan satılıyor.
 
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
 
1.435,86 liradan alınan yarım altın 1.473,31 liradan ve 720,18 liradan alınan çeyrek altın 736,66 liradan satılıyor. 22 ayar bilezik gram fiyatı 410,50 liradan alınıp 410,91 liradan satılıyor. 
 

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