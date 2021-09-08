Altın fiyatlarında keskin düşüş! İşte nedeni...

Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Kalıcı istikrara kavuşamayan altın fiyatları Fed'in alacağı aksiyonları bekliyor. Fed'in faiz artırımı yapma ihtimali ve varlık alımlarını azaltacak olması beklentisi altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor.
Dolar Endeksi dün 1 haftanın en yüksek seviyelerine gelince altında keskin bir gerileme görülmüştü.
ONS ALTIN ZAYIFLADI
1800 dolar kritik eşiğinin altına sarkan ons altın saat 08:26 itibariyle 1797 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde ons altın en düşük 1793 dolar, en yüksek 1801 dolar seviyesini gördü.
GRAM ALTIN DA GÜÇSÜZ SEYREDİYOR
Ons altın fiyatlarındaki düşüşle birlikte gram altın fiyatları da bir miktar geriledi. Dolar kurundaki hafif yükselişin etkisi ons altındaki düşüşü gram altın tarafında bir miktar sınırladı. Gram altın 482.3 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 480.9 lira, en yüksek 483.4 lira seviyesini gördü.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 3.169,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 3.127,00 TL alış ve 3.175,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 1.591,00 TL üzerinden yapan yarım altın ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 1.571,00 TL alış ve 1.594,00 TL satış fiyatına sahip.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın, son kapanışını 795,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 8 Eylül itibariyle 785,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 797,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.