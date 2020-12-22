Altın fiyatlarında ibre yeniden yukarı çevrildi! Tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? 22 Aralık güncel altın fiyatları

Gram altın yeni güne 464 lira seviyesinde başladı. İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması ve ABD'deki 900 milyar dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varılması altın fiyatlarında ibreyi yeniden yukarı çevirdi. Cuma gününü 461,2 liradan tamamlayan altının gram fiyatı haftaya önceki kapanışın yüzde 2,2 üzerinde başlayarak 471 liranın üzerine çıktı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 770 lira, Cumhuriyet altın ise 3.145 liradan işlem gördü.

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Dün 470 lira seviyesini aşan gram altın, sonrasında geri çekilme yaşadı. Çeyrek altın 756 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 3 bin 93 liradan alıcı buluyor. Ons altın ise bin 875 dolar civarında işlem görüyor. İşte atın fiyatları ve yorumları!

ANALİSTLERİN ALTIN YORUMLARI

Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizi:

"Yeni haftanın ilk işlem gününe İngiltere ve G. Afrika'da mutasyona uğrayan Covid-19'un, küresel borsalara sert satışlar getirmesinin güvenli liman arayışına neden olması ile alıcılı başlangıç yapan değerli metalde, 1906 direnç seviyesi test edildi.

Akabinde ise, önce kaldıraçlı piyasalardaki sert satışlarda terste kalan ve "margin call" alan yatırımcıların kârda veya görece az zararda oldukları pozisyonları kapatmak zorunda kalmaları ile 1855 dolar seviyesine kadar hızla geri çekilme ortaya çıkarken, sonrasında ise EMA'nın aşı onayı ve ABD teşvik paketine dair haber akışları ile dalgalanmalar ortaya çıktı ve 1876 dolar civarından kapanış yaptık.

Yeni güne sınırlı pozitif başlangıç yapan ve şuan için 1878 dolar civarında fiyatlanan emtiada, alıcılı işlemler görmemiz halinde 1888, 1898, 1902, 1906 ve 1912 direnç seviyelerini sırasıyla izlemeye alabiliriz.

Diğer yandan, emtiada yeniden görülebilecek geri çekilmelerde ise 1875, 1869, 1864, 1860, 1855 ve 1849 destek seviyeleri ilk etapta takip edilebilir."

Gedik Forex tarafından hazırlanan analiz:

"Ons altın ABD'de onaylanan 900 milyar dolarlık teşvik paketi ve 2021 mali yılı için öngörülen 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısı anlaşma haberinin ardından yükselmeye başladı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği aşının AB'de kullanılmasına onay verdiğini bildirdi.

Son onayın ise önümüzdeki günlerde Avrupa Komisyonu'ndan gelmesi bekleniyor.

Ancak, İngiltere'de mutasyon endişesi nedeniyle aşılama konusu piyasalara pek nefes aldırmıyor.

İngiltere'ye olan uçuşlar birçok ülke tarafından askıya alınırken, dünya geneli önlemleri arttırmaya başladı.

Dolayısıyla altının seyri içinde virüsün durumu oldukça önemli olacaktır. Bugün ABD GSYIH açıklanacak. Altın için 1889$ - 1903$ - 1918$ dirençler, 1865$ - 1853$ - 1840$ destek noktaları olarak izlenebilir."

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI