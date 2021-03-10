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Altın fiyatlarında hareketlilik! Çeyrek altın fiyatı...

10 Mart 2021 Çarşamba - 7:26 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 7:26

Altın fiyatları için Mart ayı hareketli başladı. ABD Tahvil getirilerinde yaşanan fiyat hareketleri sonrasında dolar endeksi güçlenirken ons altın değer kaybetti. Ons altındaki değer kaybı yurtiçi altın fiyatlamalarında yukarı yönlü hareketliliğe neden oluyor. Gram altın 420 bandı arasında sürdürdüğü yatay hareketi yukarı yönlü kırdı. Ons altın değer kaybederken yukarı yönlü seyir kuvvetleniyor. Geçtiğimiz hafta 411 liraya kadar çekilen gram altın fiyatları, bu kez ons tarafından esen ters rüzgârın etkisiyle 420 liraya kadar çıktı. Gram altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 425 direnç seviyesi takip edilecek. Peki, altında son durum ne? çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı kaç lira? Yarım, tam, Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları ve 10 Mart canlı altın fiyatları...


Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcının gündeminde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 411 lira seviyesinde tamamlayan 24 ayar külçe altın haftanın ilk gününde haftaya yükselişle başlamıştı. Gram altında 420 direnç seviyesinin kırılmasının ardından yükselişi devam ettiriyor. Peki, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı kaç lira? Yarım, tam, Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları ve 10 Mart canlı altın fiyatları...
 
 
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE? 
 
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
 
Çeyrek altın 676,50 TL alış 692,46 TL satış fiyatından işlem görüyor
 
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
 
Yarım altın 1.348,78 TL alış 1.384,92 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor
 
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
 
Gram altın 420,17 TL alış 420,26 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor
 
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
 
Tam altın 2.790,57 TL alış 2.863,02 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor
 
22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?
 
22 ayar bileziğin gram fiyatı 385,61 TL alış 386,25 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor
 
ONS ALTIN NE KADAR OLDU?
 
Altının ons fiyatı 1.712 dolardan işlem görüyor
 

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