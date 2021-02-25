Altın fiyatlarında hareketlilik! Bugün çeyrek ve gram altın fiyatı...

Altının ons fiyatı, zayıflayan doların gerilemesiyle yükseldiği 1,800 doların yeniden altına geriledi. Ons altın sert bir düşüşle 1796 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Geride bıraktığımız hafta son 7 ayın en düşük seviyelerini gören gram altında yükseliş devam ediyor. Dolar/TL'deki yükselişle beraber gram altın 415 liradan işlem görüyor. Peki, Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Şubat 2021 anlık ve güncel altın fiyatları...
ALTINDA SON DURUM NE? 25 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 415,16 liradan alınıyor, 415,24 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 668,39 liradan alınıyor, 684,08 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.332,61 liradan alınıyor, 1.368,16 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.769,00 liradan alınıyor, 2.810,00 liradan satılıyor.
ALTIN YORUMLARI
Analistler, merkez bankalarının küresel ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerine dair mesajlarını yinelemelerine rağmen, enflasyonist baskıların tarihi düşük seviyelerdeki faiz oranlarına ilişkin politikaların gözden geçirilmesine neden olacağına dair endişelerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
GRAM ALTINDA İLK İZLENECEK SEVİYE 425 TL
Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti
Yatırımlar Powell’ın büyüme ve ekonomik görünüm hakkındaki yorumlarını değerlendiriyor. Fed Başkanı Powell’ın Kongre sunumundan çıkan ana fikir, Merkez Bankası’nın pandemiden etkilenen ekonomiye verilen desteği kısıtlamaya yakın olmadığı yönünde… Dolayısıyla güvercin sinyaller biraz piyasaya iyi geldi ve altın fiyatının da bundan dolayı destek aldığını gözlemliyoruz. Altın, özellikle son dönemde ekonomik canlanma ve enflasyonda ısınma beklentisiyle artan ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve getiri eğrisinin uzun vadeli tarafının dikleşmesinden olumsuz etkilenmişti. Parasal genişleme ve mali genişleme konusu ise altın açısından daha pozitif olabilir. Altının, bu ortamda emtia grubu içindeki handikabı, gümüş ve platin gibi diğer değerli metallerin veya bakır gibi sanayi metallerinin karşılaşacağı endüstriyel talepten kaynaklı potansiyel olabilir. Altını ise, daha çok dolar ve ABD tahvil faizleri yönlendiriyor.
Tahvil faizleri ve getiri eğrisindeki hareketlenmeye bakacağız ve reel faizlerde bir artış olup olmadığını izleyeceğiz. Altının toparlanabilmesi için ABD’de reel faizlerin artmaması gerekiyor. Ons 1820 üzerine çıkabilirse tepki hareketi devam edebilir, 1860 ana direnç. Gram ise, dolarTL’den dolayı tepki hareketine devam edebilir. 425 TL ilk izlenecek seviye…