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Altın fiyatlarında görülmemiş rakam! Rekor üstüne rekor kırıyor! Tarih belli oldu
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor geliyor. Altında yeni rekorlarla ilgili tarih verildi. Haftanın ilk işlem gününe 1817 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.15 oranında yükselişle 1819 dolardan işlem görüyor. Ons altında görülen yükselişler geçtiğimiz hafta yurt içinde gram altın fiyatını destekledi. Perşembe ve cuma günü kazancını artıran gram altın, 566 liraya kadar yükseldi. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri...
Altın fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme. ABD’deki ekonomik gelişmeler küresel altın fiyatları üzerinde etkisini hissettiriyor. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısı sonrası faizlerin yakın zamanda yükselmeyeceğine dair beklentilerin artmasıyla toparlanan ons altın, tarım dışı istihdam rakamlarının güçlü gelmesiyle 1800 dolar direncini kırdı. Ons altın geçen hafta yüzde 2 oranında değer kazandı.