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Altın fiyatlarında flaş yükseliş!

22 Nisan 2021 Perşembe - 8:19 | Son Güncelleme : 22 04 2021 - 8:19

Altın fiyatlarında flaş değişiklik. 23 Nisan resmi tatil öncesi piyasalardaki hareketlilik sürüyor. 22 Nisan bugün serbest piyasalardan gelen verilere son altının gramı 472 TL’den güne başladı. Yatırımlarını doğru şekilde değerlendirmek isteyen büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar için, canlı ve güncel altın fiyatları önem taşıyor.


 Altın fiyatlarında hareketlilik 23 Nisan resmi tatili öncesindeki son işlem gününde de sürüyor. Bir dönem durgun bir grafikte seyreden altın fiyatları, son günlerde ise hareketlilik kazandı.
 
Bugün sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen rakamlara göre; altının gram fiyatı 472, çeyrek fiyatı 759, yarım 1485 ve tam fiyatı ise 3000 TL olarak kaydedildi. Fiyatlarda yaşanan bu yükselişle beraber vatandaşlar canlı altın fiyatları ile gündemi yakından takip etmeye başladı
 
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 425,56
SATIŞ: 455,94
 
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.098,00
SATIŞ: 3.188,00
 
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.000,12
SATIŞ: 3.059,32
 
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.108,00
SATIŞ: 3.155,00
 
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.510,00
SATIŞ: 1.560,00
 
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 759,00
SATIŞ: 780,00
 
GRAM ALTIN
ALIŞ: 472,28
SATIŞ: 472,37
 

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