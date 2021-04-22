Altın fiyatlarında flaş yükseliş!

Altın fiyatlarında flaş değişiklik. 23 Nisan resmi tatil öncesi piyasalardaki hareketlilik sürüyor. 22 Nisan bugün serbest piyasalardan gelen verilere son altının gramı 472 TL’den güne başladı. Yatırımlarını doğru şekilde değerlendirmek isteyen büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar için, canlı ve güncel altın fiyatları önem taşıyor.

Altın fiyatlarında hareketlilik 23 Nisan resmi tatili öncesindeki son işlem gününde de sürüyor. Bir dönem durgun bir grafikte seyreden altın fiyatları, son günlerde ise hareketlilik kazandı.

Bugün sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen rakamlara göre; altının gram fiyatı 472, çeyrek fiyatı 759, yarım 1485 ve tam fiyatı ise 3000 TL olarak kaydedildi. Fiyatlarda yaşanan bu yükselişle beraber vatandaşlar canlı altın fiyatları ile gündemi yakından takip etmeye başladı

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 425,56

SATIŞ: 455,94

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.098,00

SATIŞ: 3.188,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.000,12

SATIŞ: 3.059,32

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.108,00

SATIŞ: 3.155,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.510,00

SATIŞ: 1.560,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 759,00

SATIŞ: 780,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 472,28

SATIŞ: 472,37