Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! Altın uçuşa geçti! Gram ve çeyrek altın fiyatı...

Altın zirveye koşuyor! Altın fiyatlarındaki flaş hareketlilik yatırımcının gündeminde olmayı sürdürüyor. Altın fiyatlarında hızlı tırmanış devam ediyor. Yatırımcı altın düşer mi, yükselir mi? sorularına yanıt ararken altındaki hareketlilik gündemde. Peki, Altın ne kadar? Altın fiyatları düşer mi? Altın kaç TL? Bugün çeyrek altın fiyatı kaç lira? Gram altın ne kadar? Gram altın güncel fiyat!

Altının yönü zirveye çevrildi. Altın fiyatlarında hızlı tırmanış devam ediyor. Altın fiyatlarındaki flaş hareketlilik yine başdöndürdü. Altın fiyatlarında yukarı yönlü ivme devam ederken yatırımcının da kafası iyice karıştı. Uzmanlar haziran ve temmuz ayının altının zirveyi test ettiği aylar olabileceğini belirtiyor. Piyasalarda altın ve dolar rüzgarı eserken yatırımcı son altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Altın ne olur? Altın yükselir mi, düşer mi? Bugün çeyrek altın fiyatı kaç lira? Gram altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarında hızlı tırmanış devam ediyor. 30 Mayıs Pazar günü yatırımcılar tarafından altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın yeni güne 524,47 liradan başlarken çeyrek altın 851,65 liradan işlem görüyor.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul 'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,05 kayıpla 1.422,06 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.392,87, en yüksek 1.459,26 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,74 düşüşle 1.333,25 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,21 azalışla 2.599,82 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,59 düşüşle 1.123,81 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,73 kayıpla 1.809,17 puana geriledi.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,08 kazançla 521,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,07 artışla 3 bin 457 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 2,15 değer kazanarak 8,5650 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 2,18 artışla 10,4340 lira oldu.

Geçen hafta 11,9140 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,17 artışla 12,1730 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,03 kazançla 9,5410 liradan kapandı.