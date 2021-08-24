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Altın fiyatlarında flaş gelişme! 18 gün sonra bir ilk!
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tahmini1 18 gün sonra altın fiyatlarında bir ilk. Kritik eşik aşıldı. Altın fiyatlarının yükselişe geçeceği ifade ediliyor. Tarih belli oldu. İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...
Altın fiyatlarıyla flaş tahmin. ABD’den gelen mesajların etkisi ile birlikte dalgalı seyrin hakim olduğu ons altın, haftanın ilk işlem gününde kritik eşik olan 1800 dolar seviyesinin üzerine tırmanarak 6 Ağustos tarihinden bu yana ilk kez bu seviyenin üzerine çıktı.