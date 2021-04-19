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Altın fiyatlarında flaş gelişme!
Altın fiyatlarında önemli gelişme. Yeni haftaya altın fiyatları hareketli başladı. Gram altın güne 461 lira seviyesinde başlarken çeyrek altın 754 TL seviyesinde işlem görüyor. Konunun uzmanları altın fiyatları için önemli bir tahminde bulundu. İşte detaylar...
İç piyasada gram altın 461 liradan, çeyrek altın 754 liradan, Cumhuriyet altını da 3.111 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor? İşte cevabı...