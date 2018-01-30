Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! Kapalıçarşı'da çeyrek altın...

Altın fiyatlarının bugün kaç liradan işlem gördüğü merak konusu oldu. Dalgalanmayı sürdüren altın fiyatları Kapalıçarşı'da kaç liradan satıldı? İşte merak edilen güncel altın fiyatlarına dair tüm bilgiler...

Altın fiyatlarındaki değişkenlik yatırımcısını merakta bırakıyor. Kapalıçarşı'da dün kapanışta altının gramı -0,34% düşüşle 162,78 liradan, çeyrek altın ise 0,21% yükselişle 266,81 liradan alıcı buldu. İşte güncel tüm detaylar...

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 163 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 162,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 163 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.090 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 1.347,6 dolardan işlem görüyor.-0,03%