Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor! Altın fiyatları ne olacak, yükselecek mi? 23 Aralık 2020 altın fiyatları ve altın yorumları…

Altın fiyatları koronavirüsün mutasyona uğraması ve bunun da ek kısıtlamaları tetiklemesi nedeniyle dalgalanmaya devam ediyor. Yukarı yönlü bir eğilimle haftaya başlayan altının ons fiyatı yükselişine sürdüremedi. Gram altın 459 TL seviyesine gerilerken ons altın 1866 dolar seviyesine düştü. Peki altın ne olacak, yükselecek mi? İşte piyasalarda son durum ve 23 Aralık 2020 güncel tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...

Altın fiyatları hafta ortası iç piyasadaki dalgalanmasını devam ettiriyor. Gram altın sabah saatlerinde 459 liradan, çeyrek altın 754 liradan, Cumhuriyet altını da 3,104 liradan işlem görüyor. Altın alım ve satımı yapacak olan yatırımcılar, altının alış ve satış fiyatlarının yakın gelecekte ne olacağını merak ediyor ve yakından takip ediyor. Altın fiyatları yükselecek mi, ne olacak? İşte 23 Aralık güncel altın fiyatları ve altın yorumları….

23 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın 458 TL'den satılırken 459 TL'den geri alınıyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 754, satış fiyatı 752 TL,



Yarım altın alış fiyatı 1.486, satış fiyatı 1.516 TL,



Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.058 satış fiyatı 3.088 TL,

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN NE OLACAK, YÜKSELECEK Mİ? ALTIN YORUMLARI…

Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadeler kullanıldı: "Haftanın ikinci işlem gününe yine borsalardaki değer kayıpları kapsamında gelen "güvenli liman" talebi ile kısmen de olsa alıcılı başlangıç yapan değerli metalde, 1884 seviyesinin test edilmesi sonrasında fiyatlamalar terse döndü.

1858 seviyesine kadar geri çekilen ve günü de 1860 seviyesinin altında kapatan emtiada, yeni günde ise şu an için 1867 dolar civarında kısmen alım ağırlıklı işlemler görmekteyiz.

Bu yöndeki işlemlerin devam etmesi halinde 1875, 1877, 1881, 1888 ve 1898 direnç seviyelerini sırasıyla izlemeye alabiliriz. Diğer yandan, emtiada yeniden görülebilecek geri çekilmelerde ise 1864, 1860, 1855 ve 1849 destek seviyeleri ilk etapta takip edilebilir. "

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Ons altın destek bulmakta zorlanıyor. Korona virüsün mutasyona uğraması ve bunun da ek kısıtlamaları tetiklemesi nedeniyle haftaya yukarı yönlü bir eğilimle başlayan altının ons fiyatı sonraki işlemlerde ise kazanımlarını korumayı başaramadı.

Özellikle aşıların mutasyona uğramış virüslere karşı da etkili olduğuna yönelik açıklamaların endişeleri hafifletmesinin ve bunun da güvenli liman ihtiyacını azaltmasının fiyatlara negatif yansıdığını söyleyebiliriz.

Teknik açıdan bakıldığında ise 1910 doların son derece güçlü bir direnç olarak öne çıktığını görüyoruz. Giderek uzaklaştığımız bu seviyenin altında kalındıkça altında trende dönüşen bir değer kazanımı görmemiz kolay olmayacaktır.

1850 doların aşağı yönlü kırılması ise daha sert değer kayıplarını beraberinde getirebilir."

IKON Menkul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Alçalan trend çizgisi yakınlarından baskılanan ons altın 10 günlük basit hareketli ortalama (mavi renkli) desteğine çekildi.

1857 seviyesine de denk gelen bu destek bölgesinin aşağı kırılması durumunda 1820 ve 1795 seviyeleri sonraki destek bölgeleri olarak izlenebilir.

Olası yukarı yönelimlerde ise 1906 ve alçalan trend çizgisi öncesi 1874 seviyesi ara direnç bölgesi olarak izlenebilir."