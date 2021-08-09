Altın fiyatlarında çöküşün nedeni belli oldu! 480 lira ve...

Altın fiyatları yeni haftaya sert hareketle başladı. Gram altın 480 lira bandına gerilerken ons altın resmen çakıldı. Uzmanlar milliyet.com.tr'ye altın fiyatlarında yaşanan düşüşün nedenini açıkladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...Prof. Dr. Sefer Şener Uzmanpara'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Altındaki düşüşün en temel nedeni ABD'den gelen olumlu veriler. Beklenenin üzerinde istihdam artışının yaşanması ve diğer ekonomik verilerin güçlü gelmesi piyasada şöyle bir algı oluşturdu. ABD ekonomisi beklenenden daha hızlı gelişip toparlanıyor.