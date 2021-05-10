Altın fiyatlarında çok kritik 2 gün!

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 484 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 488 lira seviyesinden başlamıştı.

Küresel enflasyon endişeleri ons altın fiyatını desteklemeyi sürdürürken; ons altın gün içerisinde en yüksek 1839 dolar seviyesini, en düşük ise 1830 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.22 oranında yükselişle 1834 dolardan işlem gördü.

ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin hareketi altın fiyatları üzerindeki baskısını sürdürülürken; ABD Başkanı Joe Biden'ın, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmesi önemli olacak.

ALTIN FİYATLARINDA KRİTİK 2 GÜN!

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, altın fiyatlarıyla ilgili konuşarak, "Geçtiğimiz hafta 1769 - 1777 - 1784 dolar seviyelerinin istikrarlı şekilde aşılması ile ons altın 1843 dolar seviyesinde hafta içindeki en yüksek değerini görmüştü. Ardından gelen bir satış dalgası ile bu haftaya sabah saatlerinde 1835 dolar seviyelerinde başlayan ons altın şu anda kritik bir direnç seviyesi ile karşı karşıya.

ABD 10 yıllıkları ve dolar endeksi düşüş trendinde iken bu 1835 dolar seviyesinin yukarı yönde kırılıp kırılmayacağını izleyeceğiz. Bugün ve yarınki 2 işgünü süresince 1815 dolar altına bir sarkma olmaz ise yukarı yöndeki hareket yeniden kuvvetlenerek 1843 dolar üzeri aşılması tekrar test edilebilir görülüyor.

Dikkat çeken nokta; ABD 10 yıllıkları nisan ayının son haftasına girdiğimiz zaman yüzde 1,59 seviyesinde iken ons altın ile kesiştikleri seviye 1774 dolar idi. Şu anda son durumda ise ABD 10 yıllıkları yine aynı seviyede ancak bu sefer buna karşılık gelen ons altın fiyatı 1834 dolar. Bu durum gösteriyor ki uzun zamandan bu yana öngörülerimizde bahsetmiş olduğumuz ons altının yükseliş patikası geçen hafta sonu itibariyle gündeme gelmiş oldu. Artık ABD 10 yıllıkları ve ons altın denge seviyesi ons altın lehine bozulmuş vaziyette. Bu ana trendin devamı, yukarıda bahsettiğim 1843 doların aşılması ile kuvvetlenebilir.

Bu hafta içerisinde ABD tarafından gelecek sınai üretim, perakende satışlar ve enflasyon verileri de ABD ekonomisine dair pozitif sinyaller verirse ons altındaki bu yükselişin kuvvetlenmesi önümüzdeki haftaya sarkabilir. Bu hafta ons altının hem aşırı alım bölgelerinde olması hem de ABD verileri nedeniyle pozisyon almaktan ziyade izleme durumunda olmak nispeten daha avantajlı olabilir.

Gram altın için geçen hafta 488TL seviyesi üzerinde durmuştum nitekim haftanın son işlem gününde haftanın en yüksek seviyesi olan 489TL fiyatı görüldü. Bu durum bize gram altının bundan sonraki seyri için önemli bir fikir verdi. Güne başlarken sabah saatlerinde 488TL-489TL fiyatlaması var. Hem ons altındaki hafif geri çekilmeler hem de şu anda dolar/TL kurunda aşırı bir oynaklık riski olmaması gram altın için sakin bir hafta geçirilmesi konusunda beklentimi kuvvetlendiriyor. Sonrasında ise ilerleyen haftalarda hem ons hem de dolar/TL kuru eşliğindeki artışlar etkisiyle 500TL’nin çok uzak olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.