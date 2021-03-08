Altın fiyatları yükseliyor! Gram altın fiyatı...

Altın fiyatları haftanın ilk gününde yatırımcının odağında olmayı sürdürüyor. Altının gramı yüzde 23 artışla 411,20 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı 1.706 dolara yükseldi. Yatırımcı küresel piyasaları ve ABD'deki destek paketine ilişkin gelişmeleri takip edecek. Özellikle tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi dolar talebini artırırken, buna paralel altının ons fiyatı üzerinde de baskıya neden oluyor. Altının ons fiyatı 1.687 dolarla 9 ayın en düşük seviyesini, dolar endeksi ise 4 ayın zirvesi olan 92,1'i görmüştü. Bugün sabah saatlerinden itibaren altında yukarı yönlü hareketlilik gözlemleniyor. Peki, Bugün altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Canlı altın yorumları ve 8 Mart altın fiyatları....
Küresel piyasalarda, bu haftanın en önemli konu başlığı yine tahvil faizleri olacak. ABD'deki destek paketine ilişkin gelişmeler, tahvil piyasasının seyri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. Tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi dolar talebini artırırken, buna paralel altının ons fiyatı üzerinde de baskıya neden oldu. Altının ons fiyatı 1.687 dolarla 9 ayın en düşük seviyesini, dolar endeksi ise 4 ayın zirvesi olan 92,1'i gördü.
Öte yandan bu hafta sonu Senato'da oylanması beklenen ekonomik destek paketine ilişkin haber akışının yanı sıra pazartesi, IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın katılımıyla Kadınlar Günü’ne özel düzenlenecek etkinlikte verilecek mesajlar ve salı, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenecek “Wall Street'te Kim Kazanır? GameStop, Robinhood ve Bireysel Yatırımın Durumu” başlıklı oturumu da haftanın öne çıkan konu başlıkları olarak öne çıkıyor.
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde de yatırımcının gündeminde yer almaya devam ediyor. Ons altında görülen ivme yurtiçi altın fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
GRAM ALTIN NE KADAR?
411,24 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 411,32 liradan, 2 bin 721 liradan alınan Cumhuriyet altını 2 bin 762 liradan satılıyor.
TAM ALTIN KAÇ LİRA?
2 bin 710 liradan alınan tam altın 2 bin 780 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
1.310 liradan alınan yarım altın 1.345 liradan ve 657,10 liradan alınan çeyrek altın 672,62 liradan satılıyor.
Altın Fiyatları
Altın
Alış
Satış
Gram Altın
411,24
411,32
Ceyrek Altın
657,10
672,62
Cumhuriyet Altını
2.721,00
2.762,00
Tam Altın
2.710,54
2.780,98
Yarım Altın
1.310,09
1.345,24
Ons Altın
1.707
1.707
Has Altın
413,66
413,75
22 Ayar Bilezik
377,17
377,41
Altın KG (Dolar)
54.305
54.316
Altın KG (Euro)
64.754
64.767
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