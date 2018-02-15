Altın fiyatları yükselişte! Kapalıçarşı'da çeyrek altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları yükselişe geçerek yatırımcılarını sevindirdi. Merakla araştırılan konular arasında yer alan altın fiyatları bugün kaç liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

Yatırımcısının merakla araştırdığı altın fiyatlarına dair bilgileri haberimizde derledik. Kapalıçarşı'da dün kapanışta gram 1,19% yükselişle 164,57 liradan, çeyrek altın ise 0,73% artışla 266,96 liradan alıcı buldu. İşte piyasalara dair tüm detaylar...

Altının gram fiyatı, dün güne yükselişle başlamasının ardından 163,1 lira seviyelerinde dengelendi. Dün altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 artışla 162,7 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 163,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.092 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda güvenli liman arayışındaki yatırımcıların alımları ile yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 1.334 dolardan işlem görüyor.

Altının kilogramı 162 bin 500 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 8 işlemde 22 milyon 54 bin 429,15 liralık ve 30 işlemde 76 milyon 292 bin 920,01 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 455 bin 555,08 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Mad., Merkez Döviz ve Kıymetli Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,20 değer kazandı.