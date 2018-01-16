Altın fiyatları yükselişte! 16 Ocak Salı Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselişe geçti. 16 Ocak Salı günü için Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatları merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Haftanın ilk gününde yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatlarına dair güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.

Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları son bir buçuk ayın zirvesine yerleşti. Kapalıçarşı'da dün kapanışta gram 163,84 liradan çeyrek altın ise 267,29 liradan alıcı buldu. İşte merakla araştırılan güncel altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 162,3 lira ile 1,5 ayın zirvesinde dengelendi.

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe bağlı olarak pozitif bir seyir izleyen gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak uluslararası piyasaların kapanışında 161,3 liraya yükselmişti.

Gram altın, yükseliş eğilimini yeni haftaya da taşıyarak saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,6 artışla, 1 Aralık 2017 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 162,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.087 liradan satılıyor.