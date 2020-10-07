Altın fiyatları yükselişini aşağı yönlü kıramıyor! SON DAKİKA 7 Ekim 2020 anlık güncel canlı altın fiyatları! Tam, yarım, çeyrek, gram altın alış ve satış fiyatları…

Altın fiyatları yükselecek mi? 7 Ekim Çarşamba günü altın fiyatları ve altın fiyatlarının gelecekteki durumu merak ediliyor. Altın fiyatları yükselişe geçti, bugün gram altının fiyatı 472,19 liradan, çeyrek altın ise 770,92 liradan işlem görmeyi sürdürüyor. FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ve mali teşvik paketine ilişkin görüşmelerin takip edildiği işlem gününde altın fiyatları dalgalı bir görünüm sergiledi. Dün 1910 dolar seviyesinde işlem gören ons altın bu sabah güne 1890 dolar seviyesinde başladı. Altının ons fiyatı bir süredir ek mali teşvik paketi görüşmelerinin etkisinde yukarı yönlü hareket ediyordu. Peki, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam ve cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 7 Ekim anlık güncel canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar, yükselecek mi? 7 Ekim Çarşamba günü Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 472,19 liradan, çeyrek altın 770 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.076,19 liradan işlem görüyor. Ons altın ise 1.881,65 dolardan işlem görüyor. İşte, 7 Ekim 2020 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

469,77

472,19

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

471,72

471,81

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.881,09

1.881,65

ÇEYREK ALTIN FİYATI

754,27

770,92

YARIM ALTIN FİYATI

1.504,78

1.542,81

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.019,00

3.076,19

ATA ALTIN FİYATI

3.145,94

3.225,68

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

425,11

441,56

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan raporda şu ifadeler kullanıldı: "Dün sabahki bültenimizde, ons altındaki yükseliş eğiliminin devamı açısından 1920 direncinin aşılmasının büyük önem taşıdığını ve 1920 direncinin aşılamaması durumunda bir süredir etkili olan 1850 – 1920 bant hareketinin devamını görebileceğimizi ifade etmiştik.

Dün 1920,86 seviyesini test ederek bu direnci yukarı yönlü kırma girişiminde bulunan ons altın, ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarının ardından yükselişe geçen dolar endeksi nedeniyle bu girişiminde başarısız oldu.

ABD Başkanı Trump’ın teşvik paketi görüşmelerini durdurma talimatı verdiğini açıklamasının ardından 93,30’lardan yükselişe geçen dolar endeksi 93,90 seviyesine kadar tırmanırken, dolar endeksindeki sert yükseliş eğilimi ile birlikte 1920 seviyesi üzerinden yönünü aşağı çeviren ons altın fiyatları ise yeniden 1900 seviyesi altına inerek 1873,04 seviyesini test etti. Altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1885 seviyesinden işlem görüyor. Altındaki aşağı yönlü hareketlerde 20 haftalık ve aynı zamanda 100 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 1850 seviyesinin önemli bir destek seviyesi olduğunu görmekteyiz.

Olası geri çekilmelerde fiyatların bu seviyeyi aşağı yönlü kıramaması (bu seviye altında günlük bazda bir kapanış gerçekleştirememesi) durumunda düşüşlerin alım fırsatı olarak sınırlı kalmaya devam edebileceği görüşündeyiz.

1920 direncini aşmayı şimdilik başaramayan altında, kısa vadede 1850 – 1920 seviyeleri arasındaki bant hareketinin sürmesini bekliyoruz. Dünkü bültenimizde de bahsettiğimiz gibi, ons altında yükseliş eğiliminin devamı açısından 1920 direncinin aşılması büyük önem taşıdığından bu direnci yakından izlemeye devam edeceğiz.

Bu direnç seviyesinin aşılması durumunda önümüzdeki dönemde 1950 seviyesinin hedef haline gelebileceği görüşündeyiz. Almanya Ağustos Ayı Sanayi Üretimi verileri ve FOMC Toplantı Tutanakları ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın ve New York Fed Başkanı Williams’ın konuşmaları takip edilecek.

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: Ons altın 1900 doların üzerinde tutunamadı. Dolar endeksindeki yükselişin tersine dönmesinin desteğin arkasına alan ons altının hafta başından bu yana 1920 dolar sınırına kadar tepkiler verdiğini gördük.

Diğer taraftan Kongre’de devam eden teşvik paketi çalışmaları da likidite koşullarını destekleyeceği için altına yönelimi tetikleyebilecek bir unsur olarak öne çıkıyordu. Ancak görüşmelerin bir kez daha durması ve doların yönünü yukarı çevirmesi altının da kazanımlarını geri vermesine neden oluyor. Teknik açıdan baktığımızda ise özellikle 1920 dolar seviyesini takip etmeye devam ediyoruz.

Bir süredir dikkat çektiğimiz gibi kısa vadede ilk direnç noktası olarak gördüğümüz bu seviye ve sonrasında 1930 dolar trend direnci aşılmadıkça yukarı yönlü hareketlerin büyük resmi değiştirmeyeceğini düşünüyoruz.

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