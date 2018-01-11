Altın fiyatları yükselişe geçti! Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı ne kadar? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Yatırımcısının yakından takip ettiği altın fiyatları yükseliş göstererek sevindirdi. İşte 11 Ocak güncel altın fiyatlarına dair tüm bilgiler...

Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu merak ediliyor ve araştırılıyor. Kapalıçarşı'da dün kapanışta gram altın 161,11 liradan çeyrek altın ise 263,13 liradan alıcı buldu. İşte 11 Ocak güncel altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 159,2 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki değer kazançlarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 159,3 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 159,2 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını 1.064 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.310,5 dolardan işlem görüyor.