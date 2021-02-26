Altın fiyatları yükseldi! 26 Şubat çeyrek altın, gram altın, yarım altın ve tam altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 670,00 lira, Cumhuriyet altını 2.742,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,65 düşüşle 413,00 liradan işlem gördü. Gram altın bugün ise 421,45 liradan alınıyor, 421,55 liradan satılıyor. Çeyrek altın 687,00 liradan alınıyor, 715,00 liradan satılıyor. Peki, bugün çeyrek, gram, tam ve yarım altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 421,45 liradan alınıyor, 421,55 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 687,00 liradan alınıyor, 715,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.375,00 liradan alınıyor, 1.443,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.742,00 liradan alınıyor, 2.868,00 liradan satılıyor.
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.772,76
1.773,08
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.695,86
2.746,95
ATA ALTIN FİYATI
2.743,69
2.814,60
“ONS ALTINDA BASKI SÜREBİLİR”
ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi değerli madenin 1.800 seviyesinin altına sarkmasına yol açmış gözüküyor. Bunun yanı sıra Johnson&Johnson ilaç şirketinin koronavirüs aşısının güvenli ve etkili olduğunun bildirilmesi yani aşı ve ilaç haberlerinin pandemiye yönelik endişelerin azaltması da güvenli madene olan talep açısından olumsuz bir etkiye sahip. Teknik olarak da göstergeler zayıf bir görüntü çizerlerken, değerli madende baskı sürebilir ki olası düşüşlerde 1.784 ara desteğinin altında 1.770 hedef olarak izlenebilir. Diğer yandan, olası yükselişlerde 1.807 ve 1.814 sıralı dirençler olarak izlenebilir.