Altın fiyatları yükseldi! 26 Şubat çeyrek altın, gram altın, yarım altın ve tam altın fiyatları

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bir süredir düşüş yaşayan ve 412 seviyesinde seyreden altın haftayla yükselişe geçerek 420 lirayı aştı. Uzmanlar, 'Teknik olarak incelendiğinde, değerli metalde satışların yoğunlaşması durumunda 1785 ve 1775 seviyeleri destek oluşturabilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 1811 ve 1825 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.' açıklamasında bulunurken, yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler “altın fiyatları ne kadar?” sorusu soruyor. İşte 26 Şubat anlık, canlı çeyrek, gram altın, yarım altın ve tam altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 670,00 lira, Cumhuriyet altını 2.742,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,65 düşüşle 413,00 liradan işlem gördü. Gram altın bugün ise 421,45 liradan alınıyor, 421,55 liradan satılıyor. Çeyrek altın 687,00 liradan alınıyor, 715,00 liradan satılıyor. Peki, bugün çeyrek, gram, tam ve yarım altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın bugün 421,45 liradan alınıyor, 421,55 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 687,00 liradan alınıyor, 715,00 liradan satılıyor.



YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 1.375,00 liradan alınıyor, 1.443,00 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.742,00 liradan alınıyor, 2.868,00 liradan satılıyor.

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.772,76

1.773,08

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.695,86

2.746,95

ATA ALTIN FİYATI

2.743,69

2.814,60

“ONS ALTINDA BASKI SÜREBİLİR”

ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi değerli madenin 1.800 seviyesinin altına sarkmasına yol açmış gözüküyor. Bunun yanı sıra Johnson&Johnson ilaç şirketinin koronavirüs aşısının güvenli ve etkili olduğunun bildirilmesi yani aşı ve ilaç haberlerinin pandemiye yönelik endişelerin azaltması da güvenli madene olan talep açısından olumsuz bir etkiye sahip. Teknik olarak da göstergeler zayıf bir görüntü çizerlerken, değerli madende baskı sürebilir ki olası düşüşlerde 1.784 ara desteğinin altında 1.770 hedef olarak izlenebilir. Diğer yandan, olası yükselişlerde 1.807 ve 1.814 sıralı dirençler olarak izlenebilir.

GÜNCEL ANLIK ALTIN FİYATLARI