Altın fiyatları yılın ilk gününde ne kadar? 1 Ocak Kapalıçarşı altın fiyatları...

Altın fiyatları yılın ilk gününde ne kadar? Sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor ve gündemde araştırılıyor. Yatırımcısının gözbebeği olan altın fiyatları 1 Ocak Pazartesi gününde kaç liradan işlemde? Çeyrek altın kaç lira?

2018 yılının ilk gününde vatandaşlar altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediliyor. Kapalıçarşı'da Cuma kapanışta altının gramı 158,85 liradan çeyrek altın ise 260,02 liradan alıcı buldu.