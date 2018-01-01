Altın fiyatları yılın ilk gününde ne kadar? 1 Ocak Kapalıçarşı altın fiyatları...

2018 yılının ilk gününde vatandaşlar altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediliyor. Kapalıçarşı'da Cuma kapanışta altının gramı 158,85 liradan çeyrek altın ise 260,02 liradan alıcı buldu.
Altın fiyatları Cuma günü kapanışta ne kadardı?
Altının gram fiyatı, yılın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 157,9 lira seviyesinde dengelendi. Dolar kurunun 2 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 değer kaybıyla 157,1 liradan tamamladı.
Gram altın, yılın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazancıyla 157,9 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 259 lira, Cumhuriyet altını 1.056 liradan satılıyor.
Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden destek bulan altının ons fiyatı, 1.296 dolar ile son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü ve 1.295 dolar seviyesinde dengelendi.