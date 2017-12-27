Altın fiyatları yeniden düşüşte! Kapalıçarşı'da çeyrek fiyatları...

Altın fiyatlarının ne kadar olduğu her gün merakla takip ediliyor. Kapalıçarşı'da dün kapanışta altının gramı 157,00 liradan çeyrek ise 257,00 liradan alıcı buldu. İşte altın piyası ile ilgili merak edilen güncel durum...
Gram altın güne yatay başladı
Gram altın 156,2 lira, çeyrek altın 257 lira, Cumhuriyet altını 1.047 liradan işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 156,2 lira seviyesinde dengelendi.
Dün, dolar kurundaki yatay seyre paralel gün boyu dar bant içinde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 156,2 liradan tamamladı.
Gram altın, yatay seyrini bugüne de taşıdı ve saat 09.40 itibarıyla 156,2 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 257 lira, Cumhuriyet altını 1.047 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında sabah saatlerinde analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.275 doları aşan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,26 değer kazancıyla 1.279 dolar seviyesinde dengelendi.