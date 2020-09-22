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Altın fiyatları ters köşe yaptı! Sert düşüş

Altın fiyatları ters köşe yaptı! Sert düşüş Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Dün güne yükselişle başlayan altın fiyatları bu sabah yönünü aşağı çevirdi. Gram altın dün güne 475 TL seviyesinde başlarken bu sabah 470 TL seviyesine indi. Ons altının fiyatı ise 1910 dolar seviyesine geriledi. Uzmanlar ons altında 1902 dolar seviyesinde kalıcılık oluşması durumunda sarı metalde satış baskısının, daha da derinleşebileceğini söylüyor.
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