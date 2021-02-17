Altın fiyatları tepetaklak oldu! Altın son 7 ayın dibinde!

Altın fiyatlarında geri çekilme devam ediyor. Dün zayıf bir performans sergileyen altın haftanın ortasında da yatay ve zayıf seyrediyor. Dolar/TL kurunda yaşanılan geri çekilme zaman zaman altın fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Piyasada dikkatler Perşembe günü yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Yatırımcı altın fiyatlarındaki son durumu ve beklentileri merak ediyor. Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın fiyatı kaç lira? İşte 17 Şubat altın fiyatları ve altın ile ilgili beklentiler...

Altın fiyatları haftanın ikinci gününde gününde zayıf bir performans sergileyerek dibi gördü. 2021 yılının en düşük seviyesini gören altın 2020 yılından bu yana son 7 ayın en düşüğüne geldi. Dolar /TL kurunda yaşanan düşüş altın fiyatlarını destekliyor. Özellikle yaşadığı gerileme ile 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin altına sarkan Ons Altın, ABD ’de artan enflasyon beklentileriyle beraber dolar endeksinde yaşanan geri çekilme sonrasında doların üzerine çıkmayı başardı.

Yatırımcı haftanın ortasında da piyasada oluşan fiyatlamaları takip ediyor. Özellikle fiyatlamalar açısından piyasada dikkatler Perşembe günü yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Peki, Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın ne olur? İşte 17 Şubat altın fiyatları...

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

403,77 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 403,84 liradan, 2 bin 627 liradan alınan Cumhuriyet altını 2 bin 731 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

2 bin 673 liradan alınan tam altın 2 bin 743 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

1.292 liradan alınan yarım altın 1.326 liradan ve 648 liradan alınan çeyrek altın 663 liradan satılıyor.

BofA ALTIN TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Bank of America (BofA), 2021 için altında ortalama fiyat tahminini 2063 dolar/ons olarak sürdürüyor. BofA analistleri, altın fiyatının bu yıl içinde 2000 dolar/ons seviyesinin üzerine gitme potansiyelinin devam ettiğine işaret ettiler. Ancak analistler enflasyon endişelerinin baskılanmaya devam edilmesi ile birlikte bu beklenti için risklerin, ters rüzgarların büyümekte olduğuna da dikkat çektiler.

BofA dün yayınladığı raporda, altın piyasanın COVID-19 salgınının önemli pazarlarda takı altın talebi üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğine ve merkez bankalarının altın talebinin yavaşladığına işaret etmekle birlikte, 2021 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini 2063 dolar/ons olarak sürdürdü.

Analistler, altın fiyatının ikinci çeyrekte tepe yapmasının muhtemel olduğunu belirtirken, ikinci çeyrekte ortalama fiyatı 2100 dolar/ons seviyesinde gördüklerini de vurguladılar.

Altın için en büyük zorluğun enflasyon baskıları olmaya devam ettiğini belirten analistler, global makro ortamın hızla değişmesinin yatırımcıların altına yönelme cesaretlerini azalttığını da ifade ettiler.