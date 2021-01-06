Altın fiyatları son 8 haftanın zirvesinde! Çeyrek ve gram altın fiyatları...

Altın fiyatları 2021'e yukarı yönlü hareketlelikle başladı. Altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir devam ederken altın fiyatları sekiz haftanın en yüksek seviyesinde işlem görüyor. Analistler, koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki kontrolün sağlanamamasının altını destekleyen bir unsur olarak değerlendiriyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar? İşte 6 Ocak 2021 altın fiyatları...

2021 yılının ilk haftasında yatırımcı altın fiyatlarını takip ediyor. Koronavirüs pandemisi, mutant virüs ve vaka sayılarının kontrol altında tutulamaması altını destekleyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Artan endişeler ve dolar tarafındaki zayıflıktan destek alana altında yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Yatırımcı da hem ulusal hem de küresel gelişmeleri ve veri akışlarını takip ediyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar? İşte 6 Ocak 2021 altın fiyatları...

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.090,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,53 yükselişle 466,00 liradan işlem gördü. Gram altın bugün 461,72 liradan alınıyor, 461,82 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE ALTINDA SON DURUM

Altın Alış Satış % Saat Gram Altın 461,72 461,82 % -0,25 09:52 Çeyrek Altın 742,87 760,38 % 1,23 17:12 Cumhuriyet Altını 3.080,00 3.127,00 % 1,07 17:14 Tam Altın 3.064,32 3.143,85 % 1,23 17:12 Yarım Altın 1.481,09 1.520,77 % 1,23 17:12 Ons Altın 1.945 1.945 % -0,22 10:07 Has Altın 461,72 461,82 % -0,25 09:52 22 Ayar Bilezik 423,43 424,14 % 0,00 17:12 Altın KG (Dolar) 62.232 62.245 % -0,15 09:51 Altın KG (Euro) 76.771 76.787 % -0,15 09:51

ALTIN YORUMLARI

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Bölümü Müdür Yardımcısı

Ons altın 1900 dolar seviyesindeki 22 haftalık ortalamasının üzerine yükselerek teknik olarak baskı alanından kurtulmuş oldu. Ons altında teknik olarak yönün yukarı olduğundan bahsetmek mümkün. Ancak kısa vadeli direnci olan 1945 dolar seviyesinden kar satışları gelebilir. Buna karşın 1900 seviyesi üzerinde kaldıkça altındaki yükseliş eğiliminin korunmasını bekleriz.

Ons altındaki ilk güçlü direnç alanı 1964 seviyesi. Koronavirüs vakalarındaki artış, ABD 'de reel faizlerin gerilemesi, ABD Senatosu'ndaki çoğunluğu belirleyecek olan kritik Georgia seçimleri sıcak gelişmeler. Bu gelişmeler zayıf dolar algısını korurken ons altını destekliyor.

İngiltere Başbakanı Johnson'ın daha sıkı önlemler almak gerektiği yönündeki açıklamalarıyla beraber New York 'ta da mutant virüsün görülmesi, bir dönem aşı iyimserliğiyle zayıflayan ons altına güç veriyor.

Dolar bazlı altında orta ve uzun vadede yükseliş eğiliminin sürmesine ilişkin düşüncem değişmiş değil. Ancak gelişmeler dikkate alındığında ons altında inişli çıkışlı bir altın fiyatı oluşması beklenebilir. Ons altındaki yükselişle beraber gram altın 460 seviyesine yükseldi. Dolar/TL’nin yatay kaldığı ortamda ons altının yükseliş eğilimi gramın önünü açmış görünüyor. Onstaki yükseliş potansiyelinin artması gramı 470 TL seviyesine taşıyabilir, ancak yakın zaman için hızla yükselen bir gram altın fiyatı beklememekteyiz.