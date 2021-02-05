Altın fiyatları son 6 ayın dibini gördü! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı...

Altın üzerindeki baskı sürüyor. Gram altın fiyatları için düşüş hız kazandı. Altın geriye doğru çekilmeye devam ederken altın dün itibariyle yatırımcısına yaklaşık yüzde 10 kayıp yaşattı. Altın fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketler yatırımcı tarafından dikkatle izleniyor. Peki, Altın alınır mı? Altın fiyatları bugün ne olur? Altın yükselir mi, düşer mi? Altın düşüşü devam edecek mi? Tam altın, gram altın, çeyrek altın fiyatı ve anlık altın fiyatları...

Altın üzerindeki baskı sürüyor. Dolar dünyada güçlenince ons altını etkiledi. Altın son 6,5 ayın dibini gördü. Altın fiyatlarındaki sert düşüş, altın piyasasını da hareketlendirdi. Belirsizlikle, risk faktörü gibi faktörler geçen yıl altını zirveye taşımış, yatırımcı riskli yatırım araçları yerine güvenli liman altına yönelmişti. Aşı ile birlikte yaşanan pozitif hava yatırımcıyı diğer araçlara yönlendirdi. Uzmanlar altında yaşanan düşüşün kısa vadeli olacağını yıl içinde yeniden artışın görülebileceğini belirtiyor. Altında son durum, ABD 'den gelen olumlu haberler değerli maden altın için destekleyici olsa da zayıf bir görünüm sergileyen ons altın dolar endeksinde yaşanan yükseliş nedeniyle düşüşünü hızlandırabilir. Peki, Altın alınır mı? Altın fiyatları bugün ne olur? Altın yükselir mi, düşer mi? Altın düşüşü devam edecek mi? Tam altın, gram altın, çeyrek altın fiyatı ve anlık altın fiyatları...

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Analistlere göre bugün itibariyle altın kritik seviyenin altına geriledi. Gram altın 411 lira seviyesinde. Ons altın da kritik seviye olan bin 800 doların altında işlem görüyor.

BUGÜN ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

TAM ALTIN NE KADAR?

2 bin 640 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 697 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

1.319 liradan alınan Yarım Ziynet 1.352 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

659 liradan alınan Çeyrek Ziynet 676 liradan satılıyor.

BUGÜN ALTIN NE OLUR? ALTIN ALINIR MI?

ALTIN SON YILLARIN EN KÖTÜ AYINI GERİDE BIRAKTI

İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizi:

"Yılın ilk ayında kötü bir performans sergileyen altın fiyatları son yılların en kötü ocak aylarından birini geride bırakmıştı. Yeni aya başlarken toparlanma eğilimleri gerçekleşmeye çalışılsa da bu çok kısa sürdü.

Bu toparlanma nedenlerinden biri ise ‘Reddit’ kaynaklı gümüşteki yukarı yönlü hareketlerin rüzgarı idi. Bu rüzgar uzun sürmedi ve gümüşte de altında da gevşeme hareketleri yaşandı.

Diğer yandan ABD kanadında hazine tahvil faizlerindeki yüksek seyir devam ediyor. Böyle olunca da herhangi bir faiz getirisi olmayan değerli metalin cazibesi azalıyor ve altından çıkışlar yaşanabiliyor. Bu da altındaki aşağı yönlü baskıyı artırıyor.

Dolar endeksinin de toparlanma çabaları ile aşağı yönlü hareketler sergileyen ons altın 1800 seviyesinin altlarında fiyatlanıyor. Gün içerisinde ABD kanadından gelecek olan Tarım Dışı İstihdam verileri altın fiyatlarında volatiliteyi artıracaktır.

Piyasalardaki beklentiler istihdamın 50 bin artış gösterebileceği yönünde. FED ’in de yakından takip ettiği veri beklentileri aşar ve piyasaları tatmin ederse dolar endeksindeki toparlanma çabasına destek sağlayabilir.

Haftanın son işlem gününde XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1800.02 – 1816.90 – 1832.51 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1785.53 – 1769.20 – 1746.91 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir."

ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ?

IKON Menkul tarafından hazırlanan altın analizi:

"Ons altın, dolar endeksindeki toparlanmanın hız kesmeden devam etmesi ile birlikte düşüşünü hızlandırdı ve dün 1788 desteği test edildi.

Düşüşün devam etmesi halinde kısa süre önce görülen dip bölgesi 1767 seviyesi ana destek hattı olarak takip edilebilir. Bu bölgenin kırılması düşüşü hızlandırarak devam ettirebilir.

Bu seviye, grafikte alınan yükselişin Fibonacci 50 düzeltmesine denk gelirken, kırılması halinde adım adım Fibonacci 61.8 düzeltmesine (1685) doğru gerileyebilir. Olası tepkilerde ise 1805 ilk dirençtir. Destekler: 1788 – 1767 – 1745, Dirençler: 1805 – 1823 – 1840 "