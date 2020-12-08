Altın fiyatları son 2 haftanın en yüksek seviyesinde! Altın fiyatlarında 2021 uyarısı

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve ABD'de teşvik paketinin çıkmaza girmesi nedeniyle altın fiyatları son 2 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Koronavirüs aşısına ilişkin yaşanan olumlu gelişmeler ve ABD'deki seçim belirsizliklerinin sona ermesiyle altın fiyatları 440 liraya kadar gerilemişti. Altın fiyatlarının aralık ayının ilk haftasında başlayan yukarı yönlü hareketi ile 469 lira seviyesine çıkan altın fiyatları ile ilgili yatırımcılar ise altında yaşanan dalgalı seyrin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Altın fiyatları salgında artan vakalar ve yeni karantina tedbirlerinin uygulanmasıyla birlikte yükselişini hızlandırdı. 1.872 dolara kadar yükselen altın, sabah saatlerinde bir miktar geri çekilse de iki haftanın zirvesine yakın bir seyir izliyor. Analistler, küresel anlamda endişeler ve para politikalarındaki genişlemeci beklentisiyle altının yükseliş performansını sürdüreceğini belirtiyor. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Altın yükselir, mi düşer mi? İşte analistlerden altın yorumları ve altında 2021 beklentileri...

Uzun bir sürenin ardından geçtiğimiz hafta bir miktar toparlanma hareketleri sergileyen altın haftayı kazanç ile kapatmayı başarmıştı. Haftanın ikinci gününde, piyasaların gündeminde Amerika ve Çin ilişkileri ile ABD teşvik paketi ile ilgili beklentileri altın fiyatlamalarında etkili oldu. Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan panik havasının da etkisiyle yatırımcıların güvenli liman altına yönelmesiyle kasım ayının başında 540 lirayı aşan gram altının fiyatı, koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve ABD'de teşvik paketinin çıkmaza girmesi nedeniyle son 2 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Piyasalar aşı ile ilgili gelecek haber lere odaklanırken diğer yandan ABD'de yaşanan gelişmeler de takip ediliyor.

Aralık ayının ilk haftasında ise koronavirüs salgını sebebiyle artan kısıtlamaların risk algısını artırması, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı ile yükselişe geçen altın fiyatları gram tarafında fiyatları 469 liranın üzerine çıkardı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 468,08

SATIŞ: 469,01

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 749,26

SATIŞ: 766,39

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Altın Fiyatları Altın Alış Satış % Saat Gram Altın 468,94 469,01 % 0,19 11:43 Çeyrek Altın 749,26 766,39 % 1,09 11:41 Cumhuriyet Altını 3.107,00 3.154,00 % 1,22 11:40 Tam Altın 3.090,69 3.168,70 % 1,09 11:41 Yarım Altın 1.493,83 1.532,79 % 1,09 11:41 Ons Altın 1.865 1.865 % 0,07 11:58 Has Altın 468,94 469,01 % 0,19 11:43 22 Ayar Bilezik 426,79 427,21 % 1,02 11:43 Altın KG (Dolar) 59.647 59.659 % 0,05 11:42 Altın KG (Euro) 72.328 72.343 % 0,05 11:42 ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

Altın fiyatlarında Kasım ayında yaşanan sert düşüşün ardından Aralık ayında yaşanan hafif toparlanma sonrası yatırımcılar, 'Altın yükselir mi, düşer mi? Altın fiyatları ne olur? Altın alınır mı? sorularını araştırırken Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini paylaştı.

ONS ALTINDA BİR AYDA YÜZDE 10'DAN FAZLA DEĞER KAYBI

Son bir aydır düşüş trendinde olan altın fiyatlarının yatırımcısına iyi alım fırsat ları sunduğuna dikkat çeken Memiş,''Aşı iyimserliği altının ons fiyatında, dolar /TL kurunun gerilemesinin ise altının gram fiyatında sert düşüşlere neden olduğunu gördük. Altının ons fiyatı 1.965 dolar seviyesinden 1.765 dolar seviyesine kadar geriledi.

Altının ons fiyatı 1 ayda yüzde 10’dan fazla değer kaybederek 200 dolar geriledi.

Dolar/TL kurunun 8,58 liradan 7,50 liraya gerilemesi, altının ons fiyatında 200 dolarlık gerilemenin aynı aya tekabül etmesi, altının gram fiyatının yüzde 18,5’luk değer kaybıyla 540 liradan 440 liraya gerilemesine neden oldu.'' dedi.

ALTIN VE GÜMÜŞLERİNİ SATIP HİSSE SENEDİ ALDILAR

Kasım ayının genel itibariyle emtia fiyatlarının değer kaybettiği bir ay olduğuna da dikkat çeken Memiş, ''Kasım’da yaşanan düşüşler, bu geleneğin bozulmamasına neden oldu. Almanya , Amerika, Çin ve Rusya ’dan gelen aşı haberlerinin küresel piyasalarda coşkuya neden olduğunu söyleyebiliriz. Küresel piyasada yatırımcılar, altın ve gümüşlerini satarak hisse senedi satın aldılar.'' dedi.

KALICI OLMAYACAK

Kovid-19 sürecinde altın ve gümüş gibi değerli metallerin yatırımcılar tarafından nakit olarak kullanıldığının Mart ayından sonra tekrar görüldüğüne de değinen Memiş, güvenli limanlardan uzaklaşan yatırımcıların riskli varlıklara yöneldiğini ancak bu sürecin kalıcı olacağını tahmin etmediğini ifade etti.

İYİ ALIM FIRSATLARI SUNUYOR

Virüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artışlar, yeni kısıtlamalar, teşvik paketiyle alakalı çağrıların hızlanması, Fransa ve İran ’da artan jeopolitik riskler, düşük faiz politikalarının devam ediyor olması gibi nedenlerin altın fiyatlarında yükselişleri destekleyeceğini düşündüğünü de aktaran Memiş, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

''Ondan sebep bu seviyeler altın yatırımcılarına iyi alım fırsatları sunduğunu söyleyebilirim. Teknik olarak altının ons fiyatında 1.765-1.880 dolar aralığını takip ediyorum. 1.765 dolar seviyesi test edildiğinden yükselişlerde 1.880 dolar seviyesini bekliyor olacağım. Düşüş veya yükselişlerin sürebilmesi için bu bant aralıklarının dışına çıkması gerekiyor. 1.765 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa düşüşler kademeli olarak 1.720-1.680 ve 1.650 dolar seviyesine kadar sürebilir. 1.880 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yükselişler kademeli olarak 1.900-1.925 ve 1.975 dolar seviyesine kadar devam edebilir.''

2021'İN İLK ÇEYREĞİNE DİKKAT: GRAM ALTIN 420 LİRANIN ALTINA İNEBİLİR