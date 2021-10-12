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Altın fiyatları piyasayı altüst etti! Rekor geldi! Tarih belli oldu
Altın fiyatlarında yeni rekor! Birden yükseldi. Altın fiyatları 3 aylık fiyat rekorunu altüst etti. Gram altın 510 lira seviyesinden ons altın ise 1758 dolar civarlarından işlem görüyor. Piyasa uzmanları ise altında yükseliş trendinin devam edeceğini ifade ediyor. Önümüzdeki günlerde gram altının 540 liralık rekorunu kırarak daha üstü seviyelerden fiyatlanabileceğini söylüyor. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri...