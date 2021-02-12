Altın fiyatları ne olacak? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını, yarım altın ve 22 ayar bilezik kaç TL?

Altındaki dalgalanma devam ediyor. Altın hafta başında yükselişe geçerken, dün akşam saatleriyle tekrar düşüş yaşadı. Son 6 ayın en düşük seviyesini yaşayan altının akıbeti merak ediliyor. İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları…

Altın yatırımı yapanlar anlık altın fiyatlarını takip ediyor ve analist yorumlarını araştırıyor. Gram altın fiyatı, dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan hareketlilik sonrasında hafta başında yukarı yönlü bir hamle gösterip, yatırımcıyı sevindirirken ibre yine tersine döndü ve altın fiyatları dün akşam yeniden düşüşe geçti. Cuma günü yani haftanın son işlem gününde altının gram fiyatı 411 lira seviyesinde çeyrek altın ise an itibarıyla 694 liradan işleme alınıyor. İşte 12 Şubat 2021 Cuma altın fiyatları…

12 ŞUBAT 2021 CUMA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 411.12

SATIŞ:411.19

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 673,0

SATIŞ: 694.0

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.684,00

SATIŞ: 2.733,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 381,27

SATIŞ: 384,13

Analistler, kısa vadede ons altında dalgalı seyrin devam edebileceğini belirtiyor. İlerleyen günlerde teşvik paketinin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi ve teşvik beklentilerinin gücünü koruması ons altında toparlanma çabasının güç kazanmasına katkı sağlayabilir. Uzmanlar, salgın kaynaklı endişeler, teşvik paketi gelişmeleri ve doların küresel çaptaki seyri kısa vadede ons altın üzerinde etkili olmaya devam edecektir görüşünde.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI