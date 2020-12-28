Altın fiyatları ne kadar oldu? Yılın son haftasında anlık altın fiyatları!

Temmuz ayından bu yana 5 aylık süreçte zayıf bir görünüm sergileyen ons altın, Aralık ayını artıda tamamlayarak 2021'e pozitif seyirle girmeye hazırlanıyor. Trump'ın teşvik paketinin imzalandığı haberiyle altın 1,900 $ seviyesini test etti. Piyasalarda virüsün seyri yakından izleniyor. Aşıların dünya geneline kademeli bir şekilde dağıtılmaya başlanması aslında altının yükselişini baskılayan en önemli unsur. Bu gelişmelerle birlikte altın fiyatları yeni haftaya alıcılı başladı. Gram altın güne 460 liranın altında başladı. Yılın son haftasının ilk işlem gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Altın yaklaşık olarak son 10 yılın en iyi yıllık performansına doğru ilerliyor. 2020 yılında Kovid19 pandemisinin yarattığı belirsizlik ortamı ile artan güvenli limanlara talepler ve risk iştahında küresel bazda yaşanan azalmalar altında sert yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanmasına neden olmuştu. Yeni haftada fiyatlara baktığımızda ise piyasalar ABD kanadındaki mali teşvik paketi konusunu yakından takip ediyor. ABD Başkanı Trump’ın mali teşvik paketini imzalamasının ardından, altın 1.900 seviyesini test etti. Analistler, Önümüzdeki dönemde aşı ile ilgili olumlu gelişmelerin tekrar gündeme gelmesi ihtimali nedeniyle altın için şimdilik yüksek bir potansiyel beklemiyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları haftaya alıcılı başladı. En çok merak edilen altın çeşitlerinin başında gelen gram altın, güne 459 lira seviyesinde başladı. Çeyrek altın 751 liradan güne başladı.

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın Fiyatları Altın Alış Satış Gram Altın 452,01 452,12 Çeyrek Altın 722,88 739,43 Cumhuriyet Altını 2.998,00 3.043,00 Tam Altın 2.981,87 3.057,22 Yarım Altın 1.441,24 1.478,86 Ons Altın 1.884 1.884 Has Altın 452,32 452,40 22 Ayar Bilezik 412,04 412,45 Altın KG (Dolar) 60.309 60.321 Altın KG (Euro) 73.767 73.781 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

GÜNCEL ALTIN YORUMLARI

Gedik Forex tarafından hazırlanan analiz:

"Altın fiyatları yeni haftaya alıcılı başladı. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta imzalamadığı teşvik paketini, sürpriz bir şekilde imzalayınca altın açısından da bu durum olumlu oldu.

AB'de aşılamanın bazı Avrupa ülkelerinde başladığı belirtiliyor. Normalde 27 Aralık itibariyle başlaması bekleniyordu.

Piyasalarda virüsün seyri yakından izleniyor. Aşıların dünya geneline kademeli bir şekilde dağıtılmaya başlanması aslında altının yükselişini baskılayan en önemli unsur.

Altında oynaklık sürdüğü için haberlere karşı dikkatli olunmalı. Bu hafta yeni yıl öncesinde ABD'den açıklanacak önemli bir veri akışı da bulunmuyor.

Ons altın için 1902$ - 1914$ ve 1932$ direnç noktaları olarak izleniyor. Aşağı yönlü harekette ise 1884$ - 1868$ - 1856$ destek noktaları olarak takip edilebilir."

Dinamik Menkul tarafından hazırlanan analiz:

"Koronavirüsün yeni türünün yayılmaya başlamasıyla altın, haftaya 1904 direnç seviyesine doğru yükselerek başladı.

Ancak, bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam ettiği sürece yükseliş sınırlı kalabilir.

Bu durumda ilk destek seviyemiz 1873 olacaktır. Aksi halde, bu seviyeyi de aşması durumunda 1932 ve 1954 dirençlerini takip ediyor olacağız.

Destek: 1873 – 1854 –1829 Direnç: 1904 – 1932 – 1964"