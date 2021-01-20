Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? 20 Ocak altın fiyatlarında son durum!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

KISA DÖNEM İÇİN BU SEVİYELER ÖNEMLİ OLACAK

Meksa Yatırım

Ons altına destek seviyesinden tepki alımı geldi. İlk destekler 1.829 ve 1.810-1.800 seviyesinde bulunuyor. Kısa dönem için bu seviyeler önem kazanabilir. Bu seviyelerin altında geri çekilmenin devamıyla birlikte sonraki destekler 1.775-1.765 olarak görülüyor. İlk direnç 1.844 seviyesinde. Tepki çıkışının güç kazanması için 1.844 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması önemli olacak. Sonraki dirençler ise 1.856-1.864 ve 1.875-1.885 noktalarında bulunuyor. Destek seviyelerinde görülen tepki alım denemeleri direnç seviyelerini geçmekte zorlanabilir.

ALTIN, YELLEN KAYNAKLI SINIRLI DA OLSA HAREKETLENEBİLİR

Gedik Forex

Ons altın temkinli seyrini koruyor. Dolar endeksi sınırlı kayıpla işlem görürken, ABD hazine tahvilleri pozitif. Bu durum altının yükselişini zorlaştırıyor. Bugün için ABD Hazine Bakanı adayı ve eski Fed Başkanı J. Yellen'ın ABD Senatosu Finans Komitesinde konuşması bulunuyor. Piyasalar, bugün Yellen'a odaklanmış durumda. Siyasi tarafta da, Trump'ın son iş günü, yarın Biden görevini devralacak. Bugün için ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı da bulunmuyor. Haber akışlarına karşı dikkatli olunmalı.

Altın, Yellen kaynaklı sınırlı da olsa hareketlenebilir. Ons altın için 1827$ - 1810$ - 1789$ destek noktaları, 1857$ - 1874$ - 1888$ direnç noktaları olarak takip edilebilir.