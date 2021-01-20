Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? 20 Ocak altın fiyatlarında son durum!

Yatırımcı altın fiyatlarındaki son gelişmeleri takip ediyor. Küresel gelişmelerin yakından izleneceği piyasalarda gündem ABD'deki başkanlık değişimi. ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasına saatler kala piyasalar özellikle görev devir teslimini yakından takip edecek. Analistler, altın fiyatlarının 20 günlük en hareketli seviyenin yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Altın yükselir mi, düşer mi? Çeyrek altın fiyatı 2021 ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç tl? İşte altın fiyatlarında son durum...
Yatırımcı yeni günde altın fiyatlarını merak ediyor. Altın fiyatları zayıflayan dolardan güç alıyor. Ons altında yükseliş trendi yatırımcı tarafından merak edilirken gözler bugün Joe Biden'in başkanlık görevini devralmasında olacak. Ayrıca koronavirüs ile ilgili gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam edecek.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın
Alış
Satış
Gram Altın
442,92
443,00
Çeyrek Altın
705,63
721,79
Cumhuriyet Altını
2.924,00
2.968,00
Tam Altın
2.910,71
2.984,28
Yarım Altın
1.406,84
1.443,58
Has Altın
442,92
443,00
22 Ayar Bilezik
402,21
402,61
Altın KG (Dolar)
59.261
59.271
Altın KG (Euro)
72.106
72.118
KISA DÖNEM İÇİN BU SEVİYELER ÖNEMLİ OLACAK
Meksa Yatırım
Ons altına destek seviyesinden tepki alımı geldi. İlk destekler 1.829 ve 1.810-1.800 seviyesinde bulunuyor. Kısa dönem için bu seviyeler önem kazanabilir. Bu seviyelerin altında geri çekilmenin devamıyla birlikte sonraki destekler 1.775-1.765 olarak görülüyor. İlk direnç 1.844 seviyesinde. Tepki çıkışının güç kazanması için 1.844 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması önemli olacak. Sonraki dirençler ise 1.856-1.864 ve 1.875-1.885 noktalarında bulunuyor. Destek seviyelerinde görülen tepki alım denemeleri direnç seviyelerini geçmekte zorlanabilir.
ALTIN, YELLEN KAYNAKLI SINIRLI DA OLSA HAREKETLENEBİLİR
Gedik Forex
Ons altın temkinli seyrini koruyor. Dolar endeksi sınırlı kayıpla işlem görürken, ABD hazine tahvilleri pozitif. Bu durum altının yükselişini zorlaştırıyor. Bugün için ABD Hazine Bakanı adayı ve eski Fed Başkanı J. Yellen'ın ABD Senatosu Finans Komitesinde konuşması bulunuyor. Piyasalar, bugün Yellen'a odaklanmış durumda. Siyasi tarafta da, Trump'ın son iş günü, yarın Biden görevini devralacak. Bugün için ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı da bulunmuyor. Haber akışlarına karşı dikkatli olunmalı.
Altın, Yellen kaynaklı sınırlı da olsa hareketlenebilir. Ons altın için 1827$ - 1810$ - 1789$ destek noktaları, 1857$ - 1874$ - 1888$ direnç noktaları olarak takip edilebilir.