20 Ocak 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.562 -0.21 EURO 9,0370 -0.23
USD 7,4480 -0.23 ALTIN 444,640 0.67
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Ekonomi Haberleri »
  • Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? 20 Ocak altın fiyatlarında son durum!

Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? 20 Ocak altın fiyatlarında son durum!

20 Ocak 2021 Çarşamba - 10:46 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 10:47

Son haftalarda dolar endeksinde görülen toplarlanma hareketleri altın fiyatları üzerinde baskı olurturmaya devam ediyor. yatırımcı küresel gelişmelere odaklandı. Piyasalar yeni günde ABD tarafındaki gelişmelere takip edecek. ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasına saatler kala gözler başkanlık görevinin devrinde olacak. Peki, Bugün altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatı 2021 ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç tl? Altın yükselir mi, düşer mi? İşte 20 Ocak 2021 altın fiyatları


Yatırımcı altın fiyatlarındaki son gelişmeleri takip ediyor. Küresel gelişmelerin yakından izleneceği piyasalarda gündem ABD'deki başkanlık değişimi. ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasına saatler kala piyasalar özellikle görev devir teslimini yakından takip edecek. Analistler, altın fiyatlarının 20 günlük en hareketli seviyenin yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Peki, Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Altın yükselir mi, düşer mi? Çeyrek altın fiyatı 2021 ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç tl? İşte altın fiyatlarında son durum...
 
Yatırımcı yeni günde altın fiyatlarını merak ediyor. Altın fiyatları zayıflayan dolardan güç alıyor. Ons altında yükseliş trendi yatırımcı tarafından merak edilirken gözler bugün Joe Biden'in başkanlık görevini devralmasında olacak. Ayrıca koronavirüs ile ilgili gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam edecek. 
 
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

 

Altın

Alış

Satış

 

 

 

Gram Altın

442,92

443,00

 

 

 

Çeyrek Altın

705,63

721,79

 

 

 

Cumhuriyet Altını

2.924,00

2.968,00

 

 

 

Tam Altın

2.910,71

2.984,28

 

 

 

Yarım Altın

1.406,84

1.443,58

 

 

 

Has Altın

442,92

443,00

 

 

 

22 Ayar Bilezik

402,21

402,61

 

 

 

Altın KG (Dolar)

59.261

59.271

 

 

 

Altın KG (Euro)

72.106

72.118

 

 

 
 
KISA DÖNEM İÇİN BU SEVİYELER ÖNEMLİ OLACAK
Meksa Yatırım
 
Ons altına destek seviyesinden tepki alımı geldi. İlk destekler 1.829 ve 1.810-1.800 seviyesinde bulunuyor. Kısa dönem için bu seviyeler önem kazanabilir. Bu seviyelerin altında geri  çekilmenin devamıyla birlikte sonraki destekler 1.775-1.765 olarak  görülüyor. İlk direnç 1.844 seviyesinde. Tepki çıkışının güç kazanması  için 1.844 seviyesinin üzerinde kalıcılık  sağlanması  önemli  olacak. Sonraki  dirençler  ise  1.856-1.864  ve  1.875-1.885  noktalarında   bulunuyor.  Destek seviyelerinde görülen tepki alım denemeleri direnç  seviyelerini geçmekte zorlanabilir.
 
 
ALTIN, YELLEN KAYNAKLI SINIRLI DA OLSA HAREKETLENEBİLİR
Gedik Forex
 
Ons altın temkinli seyrini koruyor. Dolar endeksi sınırlı kayıpla işlem görürken, ABD hazine tahvilleri pozitif. Bu durum altının yükselişini zorlaştırıyor. Bugün için ABD Hazine Bakanı adayı ve eski Fed Başkanı J. Yellen'ın ABD Senatosu Finans Komitesinde konuşması bulunuyor. Piyasalar, bugün Yellen'a odaklanmış durumda. Siyasi tarafta da, Trump'ın son iş günü, yarın Biden görevini devralacak. Bugün için ABD'de açıklanacak önemli bir veri akışı da bulunmuyor. Haber akışlarına karşı dikkatli olunmalı. 
 
Altın, Yellen kaynaklı sınırlı da olsa hareketlenebilir. Ons altın için 1827$ - 1810$ - 1789$ destek noktaları, 1857$ - 1874$ - 1888$ direnç noktaları olarak takip edilebilir.
 
 
 

ETİKETLER

Çeyrek altın fiyatı 2021 çeyrek altın fiyatları Bugün altın fiyatları Bugün altın fiyatları ne kadar oldu Altın fiyatlarında son durum Altın düşer mi altın fiyatları 2021 altın fiyatları 20 Ocak Çeyrek altın fiyatı Çeyrek altın gram altın tam altın gram altın fiyatı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.