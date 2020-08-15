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Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü? Altında son durum, hafta sonu da merak ediliyor! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet ile ziynet altın ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü? Altında son durum, hafta sonu da merak ediliyor! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet ile ziynet altın ne kadar?