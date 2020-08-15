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- Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü? Altında son durum, hafta sonu da merak ediliyor! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet ile ziynet altın ne kadar?
Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü? Altında son durum, hafta sonu da merak ediliyor! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet ile ziynet altın ne kadar?
15 Ağustos 2020 Cumartesi - 10:16 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 10:16
Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın yatırımcıları tarafından merak edilen Altının ons fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azaldı ve 1.946 dolar seviyesine geriledi. Peki, Gram altın, çeyrek altın, yarım, Cumhuriyet ve ziynet altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 15 Ağustos anlık altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar oldu? Sorusuna hafta sonu da yanıt aranıyor. Kapalıçarşı 24 ayar külçe gram altın fiyatı 460, 84 liradan cumhuriyet altını ise 2.942,91 liradan alınıyor. Ağustos ayı başlangıcı itibarıyla rekor üstüne rekor kırarken altın fiyatlarında geçen hafta sert düşüşler yaşandı. İşte 15 Ağustos anlık altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
460,93
465,33
ÇEYREK ALTIN FİYATI
735,73
752,28
YARIM ALTIN FİYATI
1.466,86
1.504,57
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.942,91
2.999,93
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.942,91
2.999,93
ATA ALTIN FİYATI
3.076,70
3.141,00
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
459,83
460,11
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.943,72
1.946,52