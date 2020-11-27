Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın ne kadar? Canlı altın fiyatları...

Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Aşı konusundaki gelişmeler piyasalara moral olsa da salgının ekonomiler üzerinde yarattığı tahribat piyasalara da olumsuz yansıyor. Analistler, ekonomik toparlanmanın beklenenden daha uzun sürebileceğini bunun da piyasalarda uzun süre etkili olabileceğini işaret ediyor. Altın yatırımcıları da analistlerin yorumlarını dikkatle takip ederken altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Altın bu hafta yüzde 4'e kadar değer kaybetti. Peki, Altında son durum ne? Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte altın yorumları ve canlı altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum yatırımcısı tarafından dikkatle takip ediliyor. Koronavirüs aşı çalışmaları piyasalarda pozitif karşılanırken, ABD piyasalarının kapalı olması da değerli madende hareketliliği sınırlandırıyor. Altın bu hafta yüzde 4'e kadar değer kaybetti. Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 745,00 lira, Cumhuriyet altını 3.052,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,31 düşüşle 459,90 liradan işlem gördü.

Analistler, dolar endeksinin ağustostan bu yana en düşük seviyelere inmesinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade ediyor.

ALTINDA SON DURUM: GRAM ALTIN NE KADAR?

457,20 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 457,27 liradan, 3 bin 56 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 102 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

3 bin 41 liradan alınan tam altın 3 bin 119 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

1.469 liradan alınan yarım altın 1.509 liradan ve 737 liradan alınan çeyrek altın 754 liradan satılıyor.

ALTIN YORUMLARI

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Aşı gelişmeleri ve Trump'ın Biden'ın geçiş sürecine izin vermesi gibi gelişmeler piyasalarda iyimserliği artırdı. Piyasalarda risk iştahı yükselişe geçti. Güvenli liman varlıklarından çıkış, yurt dışı endekslere girişler var. Para, kısa vadede yön değiştiriyor.

Tüm bunlarla birlikte ons altın bir süredir 1900 dolar – 1848 dolar arasındaki yatay eğilimi aşağı yönde kırdı. Ons altında teknik görünüm giderek zayıflıyor. 1792 dolar desteğinin altında oluşabilecek yerleşik seyirlerde görünüm daha da kırılganlaşabilir. Olası yükselişlerde ise 1848 dolar seviyesi aşılmadıkça görünümün güçlenmesini ve yükseliş trendi haline gelmesini beklemiyorum.

Gram altın yatırımcısı için 460 TL seviyesi kritik bir nokta. Bu seviyesinin altı boş. Ons altının 1800 dolar seviyesinde yatay kaldığı varsayımıyla Dolar/TL’nin 8 TL seviyesinin altına gerilemesi halinde ilk etapta 450 TL seviyesi kurun daha hızlı gerilemesi halinde ise önümüzdeki günlerde 435 TL seviyesine doğru düşüşler olabilir. Buna karşın kurda 8 TL seviyesi üzerindeki seyirlerin sürmesi halinde gram altının 460 TL seviyesi üzerine tutunması ve bu seviyeden sınırlı tepki yükselişine geçmesi, beklenebilir.