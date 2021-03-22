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Altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları 22 Mart 2021

22 Mart 2021 Pazartesi - 13:47 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 13:47

Altın fiyatları yoğun bir şekilde aranıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altının akıbeti merak ediliyor. Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler ilgiyle yakından takip edilirken, yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları ne kadar oldu, sorusuna yanıt aranıyor. İşte 22 Mart canlı anlık altın fiyatları


Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürüyor. Yatırımcıların yakın takibinde olan altında Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar yakından takip ediliyor. 22 Mart Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATLARI 

Gram altın alış fiyatı: 441,24 TLGram altın satış fiyatı: 441,31 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 

Çeyrek altın alış fiyatı: 695,49 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 713,17 TL

YARIM ALTIN FİYATLARI 

Yarım altın alış fiyatı: 1.386,64 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.426,34

TAM ALTIN FİYATLARI 

Tam altın alış fiyatı: 2.868,91 TL
Tam altın satış fiyatı: 2.948,65 TL

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