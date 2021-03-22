Altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları 22 Mart 2021

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürüyor. Yatırımcıların yakın takibinde olan altında Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar yakından takip ediliyor. 22 Mart Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
GRAM ALTIN FİYATLARI
Gram altın alış fiyatı: 441,24 TLGram altın satış fiyatı: 441,31 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın alış fiyatı: 695,49 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 713,17 TL
YARIM ALTIN FİYATLARI
Yarım altın alış fiyatı: 1.386,64 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.426,34
TAM ALTIN FİYATLARI
Tam altın alış fiyatı: 2.868,91 TL
Tam altın satış fiyatı: 2.948,65 TL
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