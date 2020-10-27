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Altın fiyatları ne kadar oldu? Altında son durum ne?

AA |  27 Ekim 2020 Salı - 11:28 | Son Güncelleme : 27 10 2020 - 12:49

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Merkez Bankası tarafından alınan kararın ardından altın fiyatlarının durumu ne olacak diye bekleniyor. Altın haftanın ilk gününde yükselişini durdurdu, ons altında bağlı olarak da gram altında çekilmeler gözlemleniyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 498,20 liradan işlem görüyor. İşte 27 Ekim anlık ve canlı altın fiyatları...


Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü  bir önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 494,6 liradan tamamladı. 
 
Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10  itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 498,20 lira seviyesinden işlem  görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 818 lira, Cumhuriyet altını da 3.303,00 lira    liradan satılıyor. 
 
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde  1.906 dolar seviyesinde bulunuyor.
 
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın  altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.
 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün Citibank tarafından  düzenlenen Citibank Yatırımcı Konferansı'nda uluslararası dev şirketlerin  temsilcileriyle görüşeceğini ve toplantıdan gelebilecek haberlerin yatırımcıların  gündeminde olacağını ifade eden analistler, yurt içinde veri takviminin sakin  olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile tüketici güven  endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.
 
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek,  1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
 
  
 

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