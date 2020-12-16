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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç lira?

16 Aralık 2020 Çarşamba - 11:14 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 11:14

Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu yatırımcının dikkatle takip ettiği konular arasında geliyor. Haftanın ikinci gününde altın fiyatları küresel gelişmelerden destek buluyor. ABD'de teşvik paketi ile beklentilerin devam ediyor olması ve paketin kısa süre içinde hayata geçirileceğine yönelik beklentiler piyasaların rahat bir nefes almasını sağlağı. Aynı zamanda, Moderna aşısının FDA tarafından onay alması bekleniyor. Aşı gelişmeleri piyasaların gündeminde yer alırken yeni gelişmeler piyasalar tarafından da pozitif olarak algılanıyor. Bugün açıklanacak FED faiz kararı altın fiyatlarında hareketliliğe neden olabilir. Yatırımcı, FED başkanı Powell'ın açıklamalarını takip edecek. Peki, Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 16 Aralık 2020 Anlık altın fiyatları...


Çeyrek ve gram altın fiyatları yatırımcının araştırıdığı konuların başında geliyor. Koronavirüs salgını ve aşı çalışmaları altın fiyatlamalarında etkili olmaya devam ediyor. Piyasalar, aşı çalışmaları ile destek bulurken küresel gelişmeler de altın fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Özellikle ABD teşvik paketi beklentileri ve FED'in faiz kararı ile ilgili açıklaması hem yurtdışı hem de yurt içi piyasaların takip ettiği önemli veri akışları arasında yer alıyor. Yatırımcı bu küresel gelişmelerle birlikte altın fiyatların son durumu araştırıyor. Peki,   Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 16 Aralık 2020 Anlık altın fiyatları...
 
 
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
 
Bugün altın fiyatlarında piyasaların gündeminde ABD kanadında teşvik paketine yönelik beklentiler,  koronavirüs pandemisinde Avrupa’da getirilen yeni karantina önlemleri ve gün içerisinde gerçekleşecek olan FED toplantısı yer alıyor. Hafta içerisinde ekonomi veri gündemine ilişkin gelişmeler ile birlikte bir miktar toparlanma hareketleri sergileyen altın fiyatlarında bugün takip edilecek FED kararı etkili olacak. 
 
ONS-0,10%
ALIŞ ($)3.097
SATIŞ ($)3.114
 
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
 
465,92  liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 466,01 liradan, 3 bin 97 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 114 liradan satılıyor.
 
TAM ALTIN NE KADAR?
 
3 bin 82 liradan alınan tam altın 3 bin 160 liradan satılıyor.
 
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
 
1.489 liradan alınan yarım altın 1.528  liradan ve 747 liradan alınan çeyrek altın 764 liradan satılıyor.
 
 
 
16 ARALIK TÜM ALTIN FİYATLARI
 

 

Altın

Alış

Satış

 

 

Gram Altın

465,92

466,01

 

 

Çeyrek Altın

747,32

764,41

 

 

Cumhuriyet Altını

3.097,00

3.114,00

 

 

Tam Altın

3.082,68

3.160,50

 

 

Yarım Altın

1.489,96

1.528,82

 

 

Ons Altın

1.855

1.855

 

 

Has Altın

465,99

466,10

 

 

22 Ayar Bilezik

425,97

426,39

 

 

Altın KG (Dolar)

59.380

59.389

 

 

Altın KG (Euro)

72.308

72.319

 

 

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