Altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın kaç lira?

Çeyrek ve gram altın fiyatları yatırımcının araştırıdığı konuların başında geliyor. Koronavirüs salgını ve aşı çalışmaları altın fiyatlamalarında etkili olmaya devam ediyor. Piyasalar, aşı çalışmaları ile destek bulurken küresel gelişmeler de altın fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Özellikle ABD teşvik paketi beklentileri ve FED'in faiz kararı ile ilgili açıklaması hem yurtdışı hem de yurt içi piyasaların takip ettiği önemli veri akışları arasında yer alıyor. Yatırımcı bu küresel gelişmelerle birlikte altın fiyatların son durumu araştırıyor. Peki, Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 16 Aralık 2020 Anlık altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Bugün altın fiyatlarında piyasaların gündeminde ABD kanadında teşvik paketine yönelik beklentiler, koronavirüs pandemisinde Avrupa’da getirilen yeni karantina önlemleri ve gün içerisinde gerçekleşecek olan FED toplantısı yer alıyor. Hafta içerisinde ekonomi veri gündemine ilişkin gelişmeler ile birlikte bir miktar toparlanma hareketleri sergileyen altın fiyatlarında bugün takip edilecek FED kararı etkili olacak.
ONS-0,10%
ALIŞ ($)3.097
SATIŞ ($)3.114
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
465,92 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 466,01 liradan, 3 bin 97 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 114 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
3 bin 82 liradan alınan tam altın 3 bin 160 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
1.489 liradan alınan yarım altın 1.528 liradan ve 747 liradan alınan çeyrek altın 764 liradan satılıyor.
16 ARALIK TÜM ALTIN FİYATLARI
Altın
Alış
Satış
Gram Altın
465,92
466,01
Çeyrek Altın
747,32
764,41
Cumhuriyet Altını
3.097,00
3.114,00
Tam Altın
3.082,68
3.160,50
Yarım Altın
1.489,96
1.528,82
Ons Altın
1.855
1.855
Has Altın
465,99
466,10
22 Ayar Bilezik
425,97
426,39
Altın KG (Dolar)
59.380
59.389
Altın KG (Euro)
72.308
72.319