Altın fiyatları ne kadar düştü mü? Altın fiyatları 1 Nisan 2021! Bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları…

Altın haftanın 4. işlem gününde yukarı yönlü hareketle başladı. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 1 Nisan 2021 altın fiyatları
GRAM ALTIN
Gram altın fiyatları güne yukarı yönlü hareketle başladı. Gram fiyatı 1 Nisan Perşembe günü 454 lira seviyesinden serbest piyasada işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın fiyatları bilindiği üzere öğle saatleri itibariyle güncelleniyor. Fiyatlar güncellenene kadar bir önceki günün kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Buna göre çeyrek altın 734 lira alış ve 751 lira üzerinden serbest piyasada işlem görüyor.
YARIM ALTIN
Alış: 1.459,00Satış: 1.502,00
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 2.914,00
Satış: 2.992,00
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