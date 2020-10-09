Gazetevatan.com » Ekonomi » Altın fiyatları kritik sınırı aştı! Yetkililer tarih verip uyardı
Altın fiyatları kritik sınırı aştı! Yetkililer tarih verip uyardı
Uzun süredir 1900 doların altında işlem gören ons altın bugün yönünü yukarı çevirdi ve 1907 dolara çıktı. Uzmanlar ons altının 1910 seviyesini aşması aynı zamanda düşüş trendini de yukarı yönlü kırması anlamına geleceğinden yukarı yönlü hareketlerin ön plana çıkmasını sağlayabileceğini söylüyor.
İç piyasada gram altın 487 liradan, çeyrek altın 769 liradan, Cumhuriyet altını 3,186 liradan, ons altın ise 1907 dolardan işlem görüyor. Peki uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan değişim için ne diyor? İşte cevabı....