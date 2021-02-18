Altın fiyatları kritik seviyede! Gram altın fiyatı...

Analistler, ons altındaki yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalacağını faizlerdeki hareketin devamı halinde satışların sertleşebileceğini belirtiyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın an itibariyle 399,64 TL alış 399,73 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın yeni haftanın ilk işlem gününde 641,32 TL alış 656,05 TL satış fiyatından işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.278,64 TL alış 1.312,11 TL satış fiyatından işlem görüyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.645,46 TL alış 2.712,49 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

ALTIN YORUMLARI

Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi

Geçen yıl yüzde 0.50’lere gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu hafta yüzde 1.30 üzerine yükseldi. Bu yükseliş neticesinde ons altının baskı altında kaldığını görmekteyiz. Faizler ile ons altın arasında ters korelasyon olduğunu unutmamak gerekiyor.

Ons altında 1765 dolar eşiği önemli bir destek noktası olarak izlenmelidir. Mevcut durumda bu seviye üzerinde tutunma var. Bu tutunma sürerse kısa vadede toparlanma görebiliriz.

Dolar kurunda ise genel resimde baskı sürüyor. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısı takip edilecek. Faizlerde bir değişiklik olmayacaktır. Ancak sözlü yönlendirmeler devam edebilir. Buradaki kritik nokta, ilerleyen aylarda enflasyon yükselişlerinde TCMB’nin aksiyon alıp alamayacağı konusudur. Çünkü yükselen ABD faizleri gelişmekte olan ülke piyasaları için negatif bir durum olacaktır.

Gram altında geçen yılın kasım ayında başlayan satış baskısı devam ediyor. Kabaca 500 TL’den 395 TL’ye düşen bir altın görmekteyiz. Mevcut seviyelerden henüz yukarı yönde net bir yükseliş sinyali olmasa da yine de kademe yapılabilecek seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Burada kademeli alım strateji izlenerek düşüşlerde fırsatlar değerlendirilebilir.