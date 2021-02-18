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Altın fiyatları kritik seviyede! Gram altın fiyatı...

18 Şubat 2021 Perşembe - 13:45 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 13:45

Altın fiyatları uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükseliş ve güç kazanan doların etkisinde sert bir şekilde gerilemeye devam ediyor. Altın 2021 yılının en düşük seviyelerine yaklaştı. Dün başta altın olmak üzere değerli metallerde satış görüldü. Analistler faizlerdeki hareketin devamı halinde satışların sertleşebileceğini belirtiyor. Yatırımcı 20 günlük hareketli ortalamanın altında kalan altın fiyatlarındaki hareketliliği dikkatle takip ediyor. Peki, Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? İşte altın fiyatlarında son durum ve canlı altın kuru...


Doların değer kazanmasına bağlı olarak emtianın düşüş yaşadığı gözleniyor. Değerli maden altında satış baskısını arttırıyor. Avrupa hisse senedi piyasaları karışık. ABD tahvil faizlerinde gözlenen yukarı yönlü hareket ons altını aşağı yönde baskılıyor. Ayrıca bitcoin fiyatında devam eden yükseliş altın ve gümüş fiyatlarını olumsuz etkiliyor. 
 
 
Analistler, ons altındaki yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalacağını faizlerdeki hareketin devamı halinde satışların sertleşebileceğini belirtiyor.  
 
GRAM ALTIN NE KADAR?
 
Gram altın an itibariyle 399,64 TL alış 399,73 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.
 
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
 
Çeyrek altın yeni haftanın ilk işlem gününde 641,32 TL alış 656,05 TL satış fiyatından işlem görüyor.
 
YARIM ALTIN NE KADAR?
 
Yarım altın 1.278,64 TL alış 1.312,11 TL satış fiyatından işlem görüyor
 
TAM ALTIN NE KADAR?
 
Tam altın 2.645,46 TL alış 2.712,49 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor. 
 
 
ALTIN YORUMLARI
 
Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi
 
Geçen yıl yüzde 0.50’lere gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu hafta yüzde 1.30 üzerine yükseldi. Bu yükseliş neticesinde ons altının baskı altında kaldığını görmekteyiz. Faizler ile ons altın arasında ters korelasyon olduğunu unutmamak gerekiyor.
 
Ons altında 1765 dolar eşiği önemli bir destek noktası olarak izlenmelidir. Mevcut durumda bu seviye üzerinde tutunma var. Bu tutunma sürerse kısa vadede toparlanma görebiliriz. 
 
Dolar kurunda ise genel resimde baskı sürüyor. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısı takip edilecek. Faizlerde bir değişiklik olmayacaktır. Ancak sözlü yönlendirmeler devam edebilir. Buradaki kritik nokta, ilerleyen aylarda enflasyon yükselişlerinde TCMB’nin aksiyon alıp alamayacağı konusudur. Çünkü yükselen ABD faizleri gelişmekte olan ülke piyasaları için negatif bir durum olacaktır. 
 
Gram altında geçen yılın kasım ayında başlayan satış baskısı devam ediyor. Kabaca 500 TL’den 395 TL’ye düşen bir altın görmekteyiz. Mevcut seviyelerden henüz yukarı yönde net bir yükseliş sinyali olmasa da yine de kademe yapılabilecek seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Burada kademeli alım strateji izlenerek düşüşlerde fırsatlar değerlendirilebilir. 

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