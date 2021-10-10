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Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Resmen 3 ayın zirvesini gördü, 510 lira...
Gram altın önce 500 lirayı aştı ardından 510 liraya dayanarak son 3 ayın zirvesine yükseldi. Gram altın fiyatları son 1 ayda 20 liraya yakın prim yaparak yatırımcısına yüzde 5 düzeyinde kazanç sağladı. Altın yatırımcıları son dakika gelişmelerine kilitlenerek altın yorumu ve analizlerine odaklandı. Peki altın için alım mı satım mı zamanı? Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte merak edilen tüm detaylar...