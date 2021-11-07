Gazetevatan.com » Ekonomi » Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Kritik direnç kırıldı, anlık 10 TL fark, 566 lira...
Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesi! Kritik direnç kırıldı, anlık 10 TL fark, 566 lira...
Altın fiyatları özellikle yatırım yapmayı düşünenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Uzun süre yükseliş trendinde olan altın inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Altın almak için doğru zaman mı? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte altın fiyatlarında son durum...