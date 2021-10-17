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Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklaması! Canlı altın fiyatları... Gram, çeyrek, tam...
Altın fiyatları uzun süre yükseliş trendinde seyretti. Altın kuru ve altın yorumları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar kuyumcu altın fiyatlarını araştırıyor. İşte canlı altın yorumları... Cumhuriyet altını fiyatları, çeyrek altın fiyatları, tam altın satış fiyatı...
Küresel çapta enflasyonist eğilimin yükselmesi altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa’da görülen enerji fiyatlarındaki artış, emtia piyasasını derinden etkiliyor. Altının ons fiyatı çarşamba günü ABD’de açıklanan enflasyon rakamlarının ardından tırmanışa geçti. Bu durum yurt içinde ise gram altını etkiledi. Peki altın fiyatları haftanın son işlem gününde hangi yönde seyretti? İşte haftanın bilançosu...