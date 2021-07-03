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Altın fiyatları ile ilgili flaş açıklama! Tuzağa düşmeyin
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tahmin açıklaması! Kısıtlamaların kalkması ve düğün sezonunu açılmasıyla birlikte altına rağbet arttı. Altın fiyatları düşüşün ardından bir miktar yükselişe geçti. Uzmanlar altın fiyatlarıyla ilgili flaş bir tahminde bulunarak, "Altın ve gümüş yatırımcılarını tuzağa düşürmek için bu manipülasyonu yapanlar fiyatlarını gerilemesini birer alım fırsatı olarak değerlendiriyorlar. O yüzden varlıklarınıza sahip çıkın. Altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Kısıtlamalar kalktı, düğünler yapılıyor. Vatandaşların altın talebi gün geçtikçe artıyor. Kuyumcular işlerin hareketlendiğini, ancak takı olarak vatandaşın genelde gram altın tercih ettiğini söylüyor. İşte detaylar...