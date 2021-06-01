Altın fiyatları için kritik hafta! Altın yükselir mi?

Ons altın 1900$ üzerinde yeni haftaya başladı. ABD 10 yıllık tahvil faizinin sakin seyri ve Dolardaki zayıf seyir, ons altının bu hareketini destekliyor. Enflasyon endişeleri giderek artmaya devam ederken ons altın güvenli liman alımları ile güçleniyor. Altının 2021 yılı performansına bakıldığında nisan ayının başından bu yana yukarı yönlü hareketlenmeler ile birlikte, sene başından bu yana olan kayıplarının büyük bir kısmını geri aldı. Gram altın fiyatı mart ayından gelen yükseliş trendini yukarı yönlü kırdı ve yükselişine devam ediyor. Haziran ayında altın fiyatları pozitif seyir izliyor. Ons Altın, tekrardan 1900$ seviyesi üzerini görmesi ve Dolar/TL’ kurundaki yukarı yönlü hareketin hızlanmasıyla birlikte gram altında 525 TL seviyeleri görüldü. Gram Altın tarafında olumlu seyrin devam etmesi bekleniyor. Peki, Bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Altın ne olur? Altın fiyatları yükselir mi? İşte 1 Haziran anlık altın fiyatları...
ALTINDA SON DURUM NE? 1 HAZİRAN 2021 ALTIN FİYATLARI
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
520,38 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 520,65 liradan, 3 bin 441 liradan alınan Cumhuriyet altını 3 bin 493 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
3 bin 423 liradan alınan tam altın 3 bin 512 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
1.654,83 liradan alınan yarım altın 1.698,89 liradan ve 830 liradan alınan çeyrek altın 849 liradan satılıyor.
ALTIN YORUMLARI
Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti
Altın güncel dinamiklerde zayıf dolar, yatırımcı akışı ve enflasyon beklentileriyle beraber yükseliyor. Reel faizlerde çok fazla bir artış olmayacağı beklentisi, altının trendinin bozulmaması adına önemli. Fed’in tapering (tahvil alımlarının kademeli olarak azaltımı) aşamasını daha ciddi değerlendirecek olması, güncelik hareketler açısından frenleyici etki yapabilir, tıpkı altının 1900 civarında oyalanması gibi.
Ancak bu genel trendi bozucu bir seviyede değil, aynı zamanda bu zamanki sıkılaşmaya biraz daha ekonominin ve likiditenin normalleştirilmesi kapsamında değerlendirmek lazım. Fed halen buna rağmen, aslında likiditeyi kısmak konusunda çok istekli değil. Ancak realitede de olan bir durum var ve bu fiiliyata döküldüğünde bunun formalite kapsamında bir iletişim olmasını diliyorlar.
Tahvil piyasasında faizlerin seyri, altın açısından yakın vadede en önemli belirleyici. 10 yıllıklarda yüzde 1,70-75 aralığını izlemeye devam etmeli, enflasyon beklentilerinin kontrolden çıkıp çıkmadığını bu eşik seviyelerin aşılarak yeni boyut bir fiyatlama yapılmasından anlayacağız. Kısa vadede mevcut piyasa dinamikleri bir süre daha devam edecek görünüyor ve altının trendi halen olumlu.