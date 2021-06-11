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Altın fiyatları için flaş tahmin! 600 lira... Tarih verdi
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tahmini! 538 lirayı gören gram altın fiyatları beklenen FED açıklamasıyla birlikte bir miktar gevşedi. Fakat uzmanlar özellikle gram altında yaşanan geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Altın fiyatlarıyla ilgili tahminde bulunan uzmanlar kısa vadede gram altının 540 lira ile 560 lira bandına yerleşeceğini yaz sonuna kadar ise gram altının 600 liraları görebileceğini ifade etti. İşte altın fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler...
Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Piyasalar ABD enflasyon verisine kilitlendi. ABD'de yıllık bazda yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisi altın fiyatları başta olmak üzere, finansal piyasaları oldukça yakından ilgilendiriyor.